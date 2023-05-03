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https://sputnikarabic.ae/20230503/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-فيديو--1076612412.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية... فيديو
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية... فيديو
دمرت مقاتلة من طراز "سو-35" تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية خلال إحدى دورياتها في إطار العملية العسكرية الخاصة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T10:41+0000
2023-05-03T10:41+0000
رصد عسكري
سو-35
إسقاط
القوات الأوكرانية
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ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تجهيز مقاتلة "سو-35" التابعة للقوات الجوية الروسية، للإقلاع والمناورة والكشف عن طائرة معادية، واستهداف وإطلاق صاروخ والعودة من طلعة جوية إلى المطار ليلًا.في سياق تنفيذ المهام القتالية ، تدربت أطقم المقاتلات متعددة الأدوار على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية. وخلال إحدى الطلعات الجوية، تم اكتشاف طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و دُمرت في الوقت المناسب.
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رصد عسكري, سو-35, إسقاط, القوات الأوكرانية
رصد عسكري, سو-35, إسقاط, القوات الأوكرانية

مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية... فيديو

10:41 GMT 03.05.2023
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik
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دمرت مقاتلة من طراز "سو-35" تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية خلال إحدى دورياتها في إطار العملية العسكرية الخاصة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تجهيز مقاتلة "سو-35" التابعة للقوات الجوية الروسية، للإقلاع والمناورة والكشف عن طائرة معادية، واستهداف وإطلاق صاروخ والعودة من طلعة جوية إلى المطار ليلًا.
في سياق تنفيذ المهام القتالية ، تدربت أطقم المقاتلات متعددة الأدوار على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية. وخلال إحدى الطلعات الجوية، تم اكتشاف طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و دُمرت في الوقت المناسب.
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