https://sputnikarabic.ae/20230503/مقاتلة-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-فيديو--1076612412.html
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية... فيديو
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية... فيديو
دمرت مقاتلة من طراز "سو-35" تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية خلال إحدى دورياتها في إطار العملية العسكرية الخاصة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T10:41+0000
2023-05-03T10:41+0000
2023-05-03T10:41+0000
رصد عسكري
سو-35
إسقاط
القوات الأوكرانية
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ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تجهيز مقاتلة "سو-35" التابعة للقوات الجوية الروسية، للإقلاع والمناورة والكشف عن طائرة معادية، واستهداف وإطلاق صاروخ والعودة من طلعة جوية إلى المطار ليلًا.في سياق تنفيذ المهام القتالية ، تدربت أطقم المقاتلات متعددة الأدوار على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية. وخلال إحدى الطلعات الجوية، تم اكتشاف طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و دُمرت في الوقت المناسب.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سو-35, إسقاط, القوات الأوكرانية
رصد عسكري, سو-35, إسقاط, القوات الأوكرانية
مقاتلة روسية تسقط طائرة أوكرانية... فيديو
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دمرت مقاتلة من طراز "سو-35" تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة أوكرانية خلال إحدى دورياتها في إطار العملية العسكرية الخاصة.
ويظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تجهيز مقاتلة "سو-35" التابعة للقوات الجوية الروسية، للإقلاع والمناورة والكشف عن طائرة معادية، واستهداف وإطلاق صاروخ والعودة من طلعة جوية إلى المطار ليلًا.
في سياق تنفيذ المهام القتالية ، تدربت أطقم المقاتلات متعددة الأدوار على القيام بدوريات في منطقة معينة وتغطية عمليات القاذفات والطائرات الهجومية. وخلال إحدى الطلعات الجوية، تم اكتشاف طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و دُمرت في الوقت المناسب.