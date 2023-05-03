https://sputnikarabic.ae/20230503/ميدفيديف-يدعو-لتصفية-زيلينسكي-بعد-الهجوم-على-الكرملين-1076632439.html
ميدفيديف يدعو لتصفية زيلينسكي بعد الهجوم على الكرملين
ميدفيديف يدعو لتصفية زيلينسكي بعد الهجوم على الكرملين
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الخيار الأوحد بعد هجوم نظام كييف على الكرملين هو القضاء على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحاشيته. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T16:23+0000
2023-05-03T16:23+0000
2023-05-03T16:27+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (الهجوم بالمسيرات على الكرملين)، لم تعد هناك خيارات سوى القضاء الجسدي على زيلينسكي وعصابته".وأعلن الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وقالت الخدمة الصحفية إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/برلماني-روسي-يطالب-بالتعامل-مع-أوكرانيا-كداعش-1076631532.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ميدفيديف يدعو لتصفية زيلينسكي بعد الهجوم على الكرملين
16:23 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 16:27 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الخيار الأوحد بعد هجوم نظام كييف على الكرملين هو القضاء على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحاشيته.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام"
، اليوم الأربعاء: "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (الهجوم بالمسيرات على الكرملين)، لم تعد هناك خيارات سوى القضاء الجسدي على زيلينسكي وعصابته".
ليست هناك حاجة حتى للتوقيع على عريضة الاستسلام غير المشروط، هتلر كما تعلمون، لم يوقعها أيضًا.
وأعلن الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أرسلهما نظام كييف، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.
وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين عمل إرهابي مخطط ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.
وقالت الخدمة الصحفية
إن نظام كييف حاول الليلة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بطائرتين مسيرتين.
وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين، حيثما ومتى تراه مناسبا.