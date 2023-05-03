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https://sputnikarabic.ae/20230503/وفد-من-الكونغرس-الأمريكي-يجري-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-المصري-صور-1076622738.html
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصري... صور
وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصري... صور
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في مقر وزارة الخارجية في القاهرة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T12:53+0000
2023-05-03T12:53+0000
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وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن شكري ومكارثي عقدا لقاء ثنائيا، أعقبه مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.وشهدت المباحثات التأكيد على ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من خصوصية، تقدرها وتعمل على تعزيزها مختلف الدوائر السياسية والشعبية في البلدين.وتطرقت المباحثات أيضا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، والأوضاع المتوترة في إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا.كما ناقش الجانبان التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر نتيجة الظروف الدولية الراهنة، وما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لدعم مصر اقتصاديا.من جانبه، أكد شكري على أهمية دور الكونغرس في دعم الشراكة بين البلدين وتطويرها باعتبارها تصب في صالح الجانبين بصورة متبادلة وتحقق مصالحهما المشتركة.كما ثمّن وزير الخارجية المصري التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، معربًا عن التطلع لتوسيع آفاقه، في ظل ما يواجهه البلدان من تهديدات غير نمطية متشابهة، وتعدد بؤر التوتر والأزمات في المنطقة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, الأخبار, العالم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط

وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصري... صور

12:53 GMT 03.05.2023
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
 كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Greg Nash
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن شكري ومكارثي عقدا لقاء ثنائيا، أعقبه مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
وشهدت المباحثات التأكيد على ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من خصوصية، تقدرها وتعمل على تعزيزها مختلف الدوائر السياسية والشعبية في البلدين.
وتطرقت المباحثات أيضا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، والأوضاع المتوترة في إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا.
كما ناقش الجانبان التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر نتيجة الظروف الدولية الراهنة، وما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لدعم مصر اقتصاديا.
من جانبه، أكد شكري على أهمية دور الكونغرس في دعم الشراكة بين البلدين وتطويرها باعتبارها تصب في صالح الجانبين بصورة متبادلة وتحقق مصالحهما المشتركة.
كما ثمّن وزير الخارجية المصري التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، معربًا عن التطلع لتوسيع آفاقه، في ظل ما يواجهه البلدان من تهديدات غير نمطية متشابهة، وتعدد بؤر التوتر والأزمات في المنطقة.
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