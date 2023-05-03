وفد من الكونغرس الأمريكي يجري مباحثات مع وزير الخارجية المصري... صور
© AP Photo / Greg Nash كيفين مكارثي من كاليفورنيا يتحدث خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب بشأن التغييرات المقترحة على ممارسات الشرطة والمساءلة
© AP Photo / Greg Nash
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في مقر وزارة الخارجية في القاهرة.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن شكري ومكارثي عقدا لقاء ثنائيا، أعقبه مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
وشهدت المباحثات التأكيد على ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من خصوصية، تقدرها وتعمل على تعزيزها مختلف الدوائر السياسية والشعبية في البلدين.
Bilateral meeting between FM Shoukry and Speaker of the US House of Representatives Kevin McCarthy commences at the Egyptian Ministry of Foreign Affairs.@SpeakerMcCarthy @USEmbassyCairo @USStateDepartm2 pic.twitter.com/rINPK4ubOr— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 3, 2023
وتطرقت المباحثات أيضا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، والأوضاع المتوترة في إقليم الشرق الأوسط والمنطقة العربية وأفريقيا.
كما ناقش الجانبان التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر نتيجة الظروف الدولية الراهنة، وما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لدعم مصر اقتصاديا.
Talks take place now between 🇪🇬 and 🇺🇸 Congress delegations, headed by FM Sameh Shoukry and Mr. Kevin McCarthy, Speaker of the US House of Representatives. Consultations tackled various aspects of bilateral, regional & international & issues of mutual interest @SpeakerMcCarthy pic.twitter.com/HHPOb2mcVO— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 3, 2023
من جانبه، أكد شكري على أهمية دور الكونغرس في دعم الشراكة بين البلدين وتطويرها باعتبارها تصب في صالح الجانبين بصورة متبادلة وتحقق مصالحهما المشتركة.
كما ثمّن وزير الخارجية المصري التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، معربًا عن التطلع لتوسيع آفاقه، في ظل ما يواجهه البلدان من تهديدات غير نمطية متشابهة، وتعدد بؤر التوتر والأزمات في المنطقة.