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https://sputnikarabic.ae/20230504/الرئيس-الجزائري-سوريا-عضو-مؤسس-لجامعة-الدول-العربية-ولا-يمكن-حرمانها-من-حقوقها-1076679591.html
الرئيس الجزائري: سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها
الرئيس الجزائري: سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، أن "سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها". 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T18:58+0000
2023-05-04T18:58+0000
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
جامعة الدول العربية
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وقال تبون، خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن "هبة الجزائر لمساعدة سوريا خلال الزلزال هي هبة من القلب غير خاضعة لأي حسابات سياسية"، مضيفا: أن "هناك نظام دولي يفرض فيه القوي على الضعيف ونتمنى أن تتغير الأمور"، حسب صحيفة النهار الجزائرية.وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قال في مقابلة مع قناة "الشرق"، بثت مساء أمس الأربعاء، متحدثا عن تفعيل آلية عودة سوريا إلى الجامعة العربية: "يجب أن يحدث على مراحل".وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20211223/الجعفري-يتحدث-عن-التواصل-بين-سوريا-والسعودية-ويكشف-الدولة-التي-تعرقل-عودة-بلاده-إلى-الجامعة-العربية-1054471519.html
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أخبار سوريا اليوم, الجزائر, جامعة الدول العربية, عبد المجيد تبون, الأخبار, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الجزائر, جامعة الدول العربية, عبد المجيد تبون, الأخبار, العالم العربي

الرئيس الجزائري: سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها

18:58 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / -
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، أن "سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها".
وقال تبون، خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن "هبة الجزائر لمساعدة سوريا خلال الزلزال هي هبة من القلب غير خاضعة لأي حسابات سياسية"، مضيفا: أن "هناك نظام دولي يفرض فيه القوي على الضعيف ونتمنى أن تتغير الأمور"، حسب صحيفة النهار الجزائرية.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قال في مقابلة مع قناة "الشرق"، بثت مساء أمس الأربعاء، متحدثا عن تفعيل آلية عودة سوريا إلى الجامعة العربية: "يجب أن يحدث على مراحل".
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وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".
وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.
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