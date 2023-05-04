https://sputnikarabic.ae/20230504/العثور-على-مقبرة-جماعية-في-معسكر-اعتقال-نازي-سابق-كان-حراسه-من-القوميين-الأوكرانيين-1076673275.html

العثور على مقبرة جماعية في معسكر اعتقال نازي سابق كان حراسه من القوميين الأوكرانيين

العثور على مقبرة جماعية في معسكر اعتقال نازي سابق كان حراسه من القوميين الأوكرانيين

تمكنت مفرزة بحث روسية، اليوم الخميس، من العثور على مقبرة جماعية على أطراف قرية "فيرا" في مقاطعة لينينغراد، وذلك في معسكر اعتقال مؤقت "دولاغ-140"، كان يعمل خلال... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T14:34+0000

2023-05-04T14:34+0000

2023-05-04T14:34+0000

روسيا

العثور

مقبرة جماعية

النازيين الجدد

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موسكو- سبوتنيك. وقال المسؤول عن المفرزة، أندريه كليمينتيف لـ"سبوتنيك": "يدور الحديث عن معسكر للعبور والفرز، كان فيه معدل كبير لوفيات السجناء".كما أشار الباحث في معهد تاريخ الدفاع عن لينينغراد وحصارها، ستانيسلاف برنيف، إلى أن السجناء، الذين احتُجزوا في ظروف مروعة، كان يقدم لهم كطعام، عصائد مسلوقة من البطاطس المجمدة القذرة، مضيفا بأن الناس ماتوا ليس فقط بسبب العمل المرهق والجوع، ولكن أيضًا من الضرب المتواصل. ولأبسط سبب، كان يمكن للحراس ضربهم حتى الموت بالعصي، كما حصلت عمليات إعدام.يذكر أنه تم إنشاء هذا المعسكر المؤقت في عام 1941، بعد أن احتل الألمان مقاطعة لينينغراد. وكان هناك نحو 7 آلاف شخص في المعسكر نهاية عام 1941، من المدنيين وأسرى الحرب، بحسب الشهادات.

https://sputnikarabic.ae/20200526/احتلال-لم-يرحم-أحدا-فظائع-النازيين-في-مقاطعة-روسية-1045528959.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, العثور, مقبرة جماعية, النازيين الجدد