عربي
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/الوفد-الأوكراني-يهاجم-الممثل-الروسي-في-قمة-بابسيك-في-أنقرة-فيديو-1076681236.html
الوفد الأوكراني يهاجم الممثل الروسي في قمة بابسيك في أنقرة.. فيديو
الوفد الأوكراني يهاجم الممثل الروسي في قمة بابسيك في أنقرة.. فيديو
هاجم الوفد الأوكراني، اليوم الخميس، الممثل الروسي في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي البحر الأسود في أنقرة. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T21:58+0000
2023-05-04T22:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673060_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_78593e967f0097089cbeb5e66285120a.jpg
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الواقعة حدثت في الممرات. وتعرض عضو الوفد للاعتداء".وقد أكدت السفارة الروسية في تركيا الهجوم على زميلهم، وأن المُصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى ويجري الفحص الطبي. وقد تلقى الدعم القنصلي، وجاري التحقيق في الحادث.وقالت المتحدثة باسم السفارة الروسية، إيرينا كاسيموفا: "يجب على السلطات التركية الانتباه إلى هذه الحادثة الصادمة بالشكل المناسب. نأمل أن يتم معاقبة المذنبين بما يستحقون".ووفقًا لما صرح به نائبة الرئيس المؤقت للوفد، أولغا تيموفييفا: في ديسمبر من العام الماضي، قامت روسيا بتعليق دفعاتها للمساهمات في الجمعية البرلمانية بعد تصرف استفزازي آخر من كييف، حيث قام الوفد الأوكراني بوضع العلم الوطني الذي تم تزيينه بشعارات بجانب مكتبه خلال بدء الاجتماع في بلغراد.وأثناء المصادقة على ولايات الأعضاء في الوفود، طالب الأوكرانيون بإزاحة المشاركين الروس. واحتجاجًا على ذلك، غادر وفد موسكو الاجتماع، وفي الوقت نفسه، استمرت روسيا في عضويتها في المنظمة.تأسست الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في البحر الأسود في عام 1993 بمبادرة من روسيا وتركيا. وتضم الآن وفود 13 دولة: أذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدوفا ورومانيا وروسيا ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وأوكرانيا.كما تضم برلمانات 6 دولة للمراقبة، وهي: بيلاروسيا وألمانيا ومصر وإسرائيل وسلوفاكيا وفرنسا، بالإضافة إلى 13 منظمة. وتنتقل رئاسة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في البحر الأسود خلال الستة أشهر القادمة من تركيا إلى أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673060_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ccbefd55a0f1fa637f186dbf65839587.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الوفد الأوكراني يهاجم الممثل الروسي في قمة بابسيك في أنقرة.. فيديو

21:58 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 04.05.2023)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
هاجم الوفد الأوكراني، اليوم الخميس، الممثل الروسي في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي البحر الأسود في أنقرة.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "الواقعة حدثت في الممرات. وتعرض عضو الوفد للاعتداء".
وقد أكدت السفارة الروسية في تركيا الهجوم على زميلهم، وأن المُصاب يتلقى الرعاية الصحية في المستشفى ويجري الفحص الطبي. وقد تلقى الدعم القنصلي، وجاري التحقيق في الحادث.
وقالت المتحدثة باسم السفارة الروسية، إيرينا كاسيموفا: "يجب على السلطات التركية الانتباه إلى هذه الحادثة الصادمة بالشكل المناسب. نأمل أن يتم معاقبة المذنبين بما يستحقون".
ووفقًا لما صرح به نائبة الرئيس المؤقت للوفد، أولغا تيموفييفا:
"حاول الجانب الأوكراني إثارة الاضطرابات في القمة، مضيفة أن وفد أوكرانيا حاول إفساد كلمات ممثلي روسيا ونصب أعلامٍ وصرخوا بعبارات مهينة، لكن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، دعا الجميع إلى الانضباط".
في ديسمبر من العام الماضي، قامت روسيا بتعليق دفعاتها للمساهمات في الجمعية البرلمانية بعد تصرف استفزازي آخر من كييف، حيث قام الوفد الأوكراني بوضع العلم الوطني الذي تم تزيينه بشعارات بجانب مكتبه خلال بدء الاجتماع في بلغراد.
وأثناء المصادقة على ولايات الأعضاء في الوفود، طالب الأوكرانيون بإزاحة المشاركين الروس. واحتجاجًا على ذلك، غادر وفد موسكو الاجتماع، وفي الوقت نفسه، استمرت روسيا في عضويتها في المنظمة.
تأسست الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في البحر الأسود في عام 1993 بمبادرة من روسيا وتركيا. وتضم الآن وفود 13 دولة: أذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدوفا ورومانيا وروسيا ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا وأوكرانيا.
كما تضم برلمانات 6 دولة للمراقبة، وهي: بيلاروسيا وألمانيا ومصر وإسرائيل وسلوفاكيا وفرنسا، بالإضافة إلى 13 منظمة. وتنتقل رئاسة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في البحر الأسود خلال الستة أشهر القادمة من تركيا إلى أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала