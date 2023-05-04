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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230504/بريطانيا-تعترف-بإعادة-بيع-الأسلحة-المقدمة-إلى-أوكرانيا-1076681428.html
بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا
بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا
اعترفت بريطانيا بإعادة بيع الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا قبل وصولها إلى منطقة الصراع، وفقًا لبيان نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T22:13+0000
2023-05-04T22:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال هيبي في إجابة خطية على سؤال من عضو البرلمان كيني ماكاسكيل من حزب "ألبا" الاسكتلندي حول حالات إعادة بيع الأسلحة البريطانية قبل وصولها إلى الجبهة: "لقد وضعنا إجراءات موثوقة لضمان أن جميع الأسلحة والذخائر التي تمر عبر المركز الدولي للتنسيق المانح تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى الرغم من بعض التقارير، فإن حالات إعادة توجيه الأسلحة المهداة لأوكرانيا بعيداً عن الجبهة نادرة للغاية".وتم نشر رد نائب الوزير على موقع البرلمان البريطاني يوم الخميس. وسابقًا، أعلن الصحفي الأمريكي وحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الغرب يعلم أن الأسلحة الموردة إلى القوات الأوكرانية تصل إلى السوق السوداء، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.وشملت موجات توسع الناتو، منذ تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، معظم دول أوروبا الشرقية، باستثناء صربيا، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 24 نيسان الماضي، أن حلف الناتو، ليس أداة سلام؛ بل "آلة مواجهة وحرب، ويقترب باستمرار من حدود روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-الوفد-الروسي-لمحاثات-فيينا-إجراءات-الناتو-تزيد-التوتر-وتتطلب-رد-موسكو-1076640762.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا

22:13 GMT 04.05.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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اعترفت بريطانيا بإعادة بيع الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا قبل وصولها إلى منطقة الصراع، وفقًا لبيان نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي.
وقال هيبي في إجابة خطية على سؤال من عضو البرلمان كيني ماكاسكيل من حزب "ألبا" الاسكتلندي حول حالات إعادة بيع الأسلحة البريطانية قبل وصولها إلى الجبهة: "لقد وضعنا إجراءات موثوقة لضمان أن جميع الأسلحة والذخائر التي تمر عبر المركز الدولي للتنسيق المانح تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى الرغم من بعض التقارير، فإن حالات إعادة توجيه الأسلحة المهداة لأوكرانيا بعيداً عن الجبهة نادرة للغاية".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
رئيس الوفد الروسي لمحاثات فيينا: إجراءات الناتو تزيد التوتر وتتطلب رد موسكو
أمس, 20:26 GMT
وتم نشر رد نائب الوزير على موقع البرلمان البريطاني يوم الخميس. وسابقًا، أعلن الصحفي الأمريكي وحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الغرب يعلم أن الأسلحة الموردة إلى القوات الأوكرانية تصل إلى السوق السوداء، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.
وشملت موجات توسع الناتو، منذ تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، معظم دول أوروبا الشرقية، باستثناء صربيا، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 24 نيسان الماضي، أن حلف الناتو، ليس أداة سلام؛ بل "آلة مواجهة وحرب، ويقترب باستمرار من حدود روسيا".
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT
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