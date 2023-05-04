https://sputnikarabic.ae/20230504/بريطانيا-تعترف-بإعادة-بيع-الأسلحة-المقدمة-إلى-أوكرانيا-1076681428.html
بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا
بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا
اعترفت بريطانيا بإعادة بيع الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا قبل وصولها إلى منطقة الصراع، وفقًا لبيان نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T22:13+0000
2023-05-04T22:13+0000
2023-05-04T22:13+0000
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وقال هيبي في إجابة خطية على سؤال من عضو البرلمان كيني ماكاسكيل من حزب "ألبا" الاسكتلندي حول حالات إعادة بيع الأسلحة البريطانية قبل وصولها إلى الجبهة: "لقد وضعنا إجراءات موثوقة لضمان أن جميع الأسلحة والذخائر التي تمر عبر المركز الدولي للتنسيق المانح تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى الرغم من بعض التقارير، فإن حالات إعادة توجيه الأسلحة المهداة لأوكرانيا بعيداً عن الجبهة نادرة للغاية".وتم نشر رد نائب الوزير على موقع البرلمان البريطاني يوم الخميس. وسابقًا، أعلن الصحفي الأمريكي وحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الغرب يعلم أن الأسلحة الموردة إلى القوات الأوكرانية تصل إلى السوق السوداء، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.وشملت موجات توسع الناتو، منذ تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، معظم دول أوروبا الشرقية، باستثناء صربيا، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 24 نيسان الماضي، أن حلف الناتو، ليس أداة سلام؛ بل "آلة مواجهة وحرب، ويقترب باستمرار من حدود روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-الوفد-الروسي-لمحاثات-فيينا-إجراءات-الناتو-تزيد-التوتر-وتتطلب-رد-موسكو-1076640762.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بريطانيا تعترف بإعادة بيع الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا
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اعترفت بريطانيا بإعادة بيع الأسلحة التي تم توريدها إلى أوكرانيا قبل وصولها إلى منطقة الصراع، وفقًا لبيان نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي.
وقال هيبي في إجابة خطية على سؤال من عضو البرلمان كيني ماكاسكيل من حزب "ألبا" الاسكتلندي حول حالات إعادة بيع الأسلحة البريطانية قبل وصولها إلى الجبهة: "لقد وضعنا إجراءات موثوقة لضمان أن جميع الأسلحة والذخائر التي تمر عبر المركز الدولي للتنسيق المانح تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية. وعلى الرغم من بعض التقارير، فإن حالات إعادة توجيه الأسلحة المهداة لأوكرانيا بعيداً عن الجبهة نادرة للغاية".
وتم نشر رد نائب الوزير على موقع البرلمان البريطاني يوم الخميس. وسابقًا، أعلن الصحفي الأمريكي وحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش أن الغرب يعلم أن الأسلحة الموردة إلى القوات الأوكرانية تصل إلى السوق السوداء، لكنه يتجاهل هذه الحقيقة.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا.
وشملت موجات توسع الناتو، منذ تفكك الاتحاد السوفياتي في 1991، معظم دول أوروبا الشرقية، باستثناء صربيا، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 24 نيسان الماضي، أن حلف الناتو، ليس أداة سلام؛ بل "آلة مواجهة وحرب، ويقترب باستمرار من حدود روسيا".