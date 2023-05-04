https://sputnikarabic.ae/20230504/حفظ-الله-الملك-كلمات-تزول-من-التداول-في-جامايكا-مع-عزمها-الانفصال-عن-المملكة-المتحدة--1076666257.html
"حفظ الله الملك"... كلمات تزول من التداول في جامايكا مع عزمها الانفصال عن المملكة المتحدة
"حفظ الله الملك"... كلمات تزول من التداول في جامايكا مع عزمها الانفصال عن المملكة المتحدة
"حفظ الله الملك" ثلاث كلمات من غير المرجح أن تكون على لسان العديد من الجامايكيين في عطلة نهاية الأسبوع أثناء اعتلاء الأمير تشارلز العرش. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T11:43+0000
2023-05-04T11:43+0000
2023-05-04T11:43+0000
العالم
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استقلال
المملكة المتحدة
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وقال وزير الشؤون القانونية والدستورية الجامايكي، مالاهو فورتي، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، إن التتويج سرع من خطط البلاد لتصبح جمهورية - في أقرب وقت في العام المقبل.وكشفت الوزيرة عن إمكانية إجراء استفتاء "عاجل" "بحلول عام 2024"، مما يعني أن جامايكا يمكن أن تصبح مستقلة عن الملكية البريطانية ويكون لها رئيسها بحلول العام المقبل.وأضافت: "حان الوقت. جامايكا في أيدي جامايكا. علينا أن ننجزها، خاصة مع انتقال الملكية. حكومتي تقول إنه يتعين علينا القيام بذلك الآن".وتابعت: "الوقت لنقول وداعا!"ووصفت مالاهو فورتي جدولها الزمني بأنه "طموح"، حيث يتطلب مشاورات عامة وتقديم مشروع قانون إلى البرلمان- والتي تأمل في تقديمها هذا الشهر، بعد التتويج.قد يستغرق تمرير مشروع القانون ما يصل إلى تسعة أشهر، وهو ما سيحتاج لاحقًا إلى تمريره من قبل الشعب في استفتاء - فعليا "انتخابات عامة".لماذا الآنوقال المدعي العام السابق: "كان لدى الكثير من الجامايكيين عاطفة حارة وتعارفوا مع الملكة إليزابيث الثانية. وعندما أصبحت جامايكا مستقلة، كانت الملكة إليزابيث على العرش بالفعل"، مضيفة: "لكنهم لا يتعاطفون مع الملك تشارلز. إنه أجنبي كما هو الحال بالنسبة لنا. سهل وبسيط".وقالت السيدة مالاهو فورتي إن رغبة حكومتها في تقرير مصير جامايكا قد تأثرت جزئيًا بـ "مجموعة القضايا الخاصة بالعائلة المالكة داخليا".
https://sputnikarabic.ae/20220323/غضب-في-جامايكا-بسبب-زيارة-الأمير-وليام-ومطالب-بتعويضات-عن-فترة-العبودية--1060329419.html
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العالم, جامايكا, استقلال, المملكة المتحدة
العالم, جامايكا, استقلال, المملكة المتحدة
"حفظ الله الملك"... كلمات تزول من التداول في جامايكا مع عزمها الانفصال عن المملكة المتحدة
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"حفظ الله الملك" ثلاث كلمات من غير المرجح أن تكون على لسان العديد من الجامايكيين في عطلة نهاية الأسبوع أثناء اعتلاء الأمير تشارلز العرش.
وقال وزير الشؤون القانونية والدستورية الجامايكي، مالاهو فورتي، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، إن التتويج سرع من خطط البلاد لتصبح جمهورية - في أقرب وقت في العام المقبل.
وكشفت الوزيرة عن إمكانية إجراء استفتاء "عاجل" "بحلول عام 2024"، مما يعني أن جامايكا يمكن أن تصبح مستقلة عن الملكية البريطانية ويكون لها رئيسها بحلول العام المقبل.
وقالت: "بينما تحتفل المملكة المتحدة بتتويج الملك، هذا بالنسبة للمملكة المتحدة...جامايكا تتطلع إلى كتابة دستور جديد... من شأنه أن يقطع العلاقات مع الملك باعتباره رئيس دولتنا".
وأضافت
: "حان الوقت. جامايكا في أيدي جامايكا. علينا أن ننجزها، خاصة مع انتقال الملكية. حكومتي تقول إنه يتعين علينا القيام بذلك الآن".
وتابعت: "الوقت لنقول وداعا!"
ووصفت مالاهو فورتي جدولها الزمني بأنه "طموح"، حيث يتطلب مشاورات عامة وتقديم مشروع قانون إلى البرلمان- والتي تأمل في تقديمها هذا الشهر، بعد التتويج.
قد يستغرق تمرير مشروع القانون ما يصل إلى تسعة أشهر، وهو ما سيحتاج لاحقًا إلى تمريره من قبل الشعب في استفتاء - فعليا "انتخابات عامة".
لماذا الآن
وقال المدعي العام السابق: "كان لدى الكثير من الجامايكيين عاطفة حارة وتعارفوا مع الملكة إليزابيث الثانية. وعندما أصبحت جامايكا مستقلة، كانت الملكة إليزابيث على العرش بالفعل"، مضيفة: "لكنهم لا يتعاطفون مع الملك تشارلز. إنه أجنبي كما هو الحال بالنسبة لنا. سهل وبسيط".
وقالت السيدة مالاهو فورتي إن رغبة حكومتها في تقرير مصير جامايكا قد تأثرت جزئيًا بـ "مجموعة القضايا الخاصة بالعائلة المالكة داخليا".
وأضافت: "قضايا، ظهرت في الأخبار. الجامايكيون يقولون إن هذا هو الوقت المناسب لجامايكا لفرز نفسها - والقيام بذلك يعني أننا نريد شكلاً آخر من أشكال الحكومة".