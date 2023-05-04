https://sputnikarabic.ae/20230504/زيلينسكي-الحصول-على-مقاتلات-إف-16-مسألة-صعبة-مثل-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1076674203.html

زيلينسكي: الحصول على مقاتلات "إف-16" مسألة صعبة مثل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

زيلينسكي: الحصول على مقاتلات "إف-16" مسألة صعبة مثل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن استلام كييف طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" من الشركاء أمر معقد مثل انضمام أوكرانيا إلى الناتو. 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T14:54+0000

2023-05-04T14:54+0000

2023-05-04T14:54+0000

العالم

مقاتلة

إف-16

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071857723_0:231:2000:1356_1920x0_80_0_0_3350cb4f4309de1e4a337a3f4e51223b.jpg

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في لاهاي، اليوم الخميس: "بالنسبة إلى "إف-16" يمكننا جميعا التحدث عنها لفترة طويلة، لكننا نفهم أن "إف-16" تبدأ بالتدريب، ويمكن توفيرها من قبل البلدان التي لديها مثل هذه المواقع، تلك التي لديها "إف-16اس" في الخدمة. لكن هذه قضية معقدة، مثل توحيد الدول فيما يتعلق بمستقبلنا في الاتحاد الأوروبي، ومستقبلنا في الناتو. نحن نعمل على هذا".وكتب كوليبا عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس: "سيساعد تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 باستعادة حالة الأمن الغذائي العالمي. ستكون أوكرانيا بعد تزويدها بسرب من طائرات إف-16، قادرة على ضمان إبعاد السفن والطائرات الروسية عن "ممر الحبوب" في البحر الأسود، مما يوفر مسارا لمرور السفن المحملة بالحبوب دون انقطاع".جدير بالذكر أن مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 تموز/ يوليو عام 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك ميناء أوديسا. كما يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مسؤولية تنسيق حركة السفن.وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أيلول/ سبتمبر، إلى أن الغرب يسلم الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية المصدّرة، للدول الصديقة له وليس إلى الدول الأكثر فقراً (أفريقيا). وقررت روسيا تمديد فترة سريان هذه الصفقة ابتداءً من 18 آذار/مارس عام 2023، مدة 60 يومًا - حتى 18 أيار/ مايو الجاري، غير أن أوكرانيا تصرُّ على أن الصفقة تم تمديدها مدة 120 يومًا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, مقاتلة, إف-16, أخبار أوكرانيا