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https://sputnikarabic.ae/20230504/سقوط-مروحية-مجهولة-المصدر-شمالي-شرق-أفريقيا-الوسطى--1076678655.html
سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى
سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى
صرحت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، أن مروحية "مجهولة" المصدر سقطت ليلة أمس شمالي غرب البلاد. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T17:46+0000
2023-05-04T17:46+0000
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وكتبت تيمون عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: "سقطت مروحية مجهولة المصدر ليلة أمس على أراضي أفريقيا الوسطى، على بعد 35 كم من مدينة بوسانغوا في محافظة أوهم".وأضافت، "لم يقع أي ضحايا بحسب شهود عيان".وشددت تيمون على أن، "تأمين الحدود تحدٍ يجب أخذه بعين الاعتبار. باتت حدودنا تُستخدم حسب الرغبة لزعزعة استقرار البلاد".هذا ولفتت الوزيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة "مينوسكا" توجهت إلى مكان الحادث، رغم صعوبة الوصول لهذه المنطقة، جراء انتشار العبوات الناسفة على الطرقات.
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العالم, سقوط, إيرباص هيليكوبترز
العالم, سقوط, إيرباص هيليكوبترز

سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى

17:46 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsyمشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى.
مشهد يطل على مدينة بانغوي من أعلى، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / Edouard Dropsy
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صرحت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، أن مروحية "مجهولة" المصدر سقطت ليلة أمس شمالي غرب البلاد.
وكتبت تيمون عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: "سقطت مروحية مجهولة المصدر ليلة أمس على أراضي أفريقيا الوسطى، على بعد 35 كم من مدينة بوسانغوا في محافظة أوهم".
وأضافت، "لم يقع أي ضحايا بحسب شهود عيان".
وشددت تيمون على أن، "تأمين الحدود تحدٍ يجب أخذه بعين الاعتبار. باتت حدودنا تُستخدم حسب الرغبة لزعزعة استقرار البلاد".
هذا ولفتت الوزيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة "مينوسكا" توجهت إلى مكان الحادث، رغم صعوبة الوصول لهذه المنطقة، جراء انتشار العبوات الناسفة على الطرقات.
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