https://sputnikarabic.ae/20230504/سقوط-مروحية-مجهولة-المصدر-شمالي-شرق-أفريقيا-الوسطى--1076678655.html
سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى
سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى
صرحت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، أن مروحية "مجهولة" المصدر سقطت ليلة أمس شمالي غرب البلاد. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T17:46+0000
2023-05-04T17:46+0000
2023-05-04T17:46+0000
العالم
سقوط
إيرباص هيليكوبترز
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وكتبت تيمون عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: "سقطت مروحية مجهولة المصدر ليلة أمس على أراضي أفريقيا الوسطى، على بعد 35 كم من مدينة بوسانغوا في محافظة أوهم".وأضافت، "لم يقع أي ضحايا بحسب شهود عيان".وشددت تيمون على أن، "تأمين الحدود تحدٍ يجب أخذه بعين الاعتبار. باتت حدودنا تُستخدم حسب الرغبة لزعزعة استقرار البلاد".هذا ولفتت الوزيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة "مينوسكا" توجهت إلى مكان الحادث، رغم صعوبة الوصول لهذه المنطقة، جراء انتشار العبوات الناسفة على الطرقات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, سقوط, إيرباص هيليكوبترز
العالم, سقوط, إيرباص هيليكوبترز
سقوط مروحية "مجهولة" المصدر شمالي شرق أفريقيا الوسطى
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صرحت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، أن مروحية "مجهولة" المصدر سقطت ليلة أمس شمالي غرب البلاد.
وكتبت تيمون عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس: "سقطت مروحية مجهولة المصدر ليلة أمس على أراضي أفريقيا الوسطى، على بعد 35 كم من مدينة بوسانغوا في محافظة أوهم".
وأضافت، "لم يقع أي ضحايا بحسب شهود عيان".
وشددت تيمون على أن، "تأمين الحدود تحدٍ يجب أخذه بعين الاعتبار. باتت حدودنا تُستخدم حسب الرغبة لزعزعة استقرار البلاد".
هذا ولفتت الوزيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة "مينوسكا" توجهت إلى مكان الحادث، رغم صعوبة الوصول لهذه المنطقة، جراء انتشار العبوات الناسفة على الطرقات.