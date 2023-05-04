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https://sputnikarabic.ae/20230504/كم-عدد-سكان-دول-منظمة-شنغهاي-للتعاون؟-1076654799.html
كم عدد سكان دول منظمة شنغهاي للتعاون؟
كم عدد سكان دول منظمة شنغهاي للتعاون؟
يوضح الرسم البياني الذي أعدّه فريق "سبوتنيك"، مقارنة بين إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والغرب الجماعي. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:15+0000
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منظمة شنغهاي للتعاون
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انفوجرافيك, منظمة شنغهاي للتعاون, инфографика
انفوجرافيك, منظمة شنغهاي للتعاون, инфографика

كم عدد سكان دول منظمة شنغهاي للتعاون؟

13:15 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 04.05.2023)
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يوضح الرسم البياني الذي أعدّه فريق "سبوتنيك"، مقارنة بين إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والغرب الجماعي.
كم عدد سكان دول منظمة شنغهاي للتعاون؟ - سبوتنيك عربي
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