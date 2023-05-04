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https://sputnikarabic.ae/20230504/لم-يكن-يملك-المال-وأنا-كنت-المشهورة-عبوك-تهاجم-أشرف-حكيمي-1076671646.html
"لم يكن يملك المال وأنا كنت المشهورة"... عبوك تهاجم أشرف حكيمي
"لم يكن يملك المال وأنا كنت المشهورة"... عبوك تهاجم أشرف حكيمي
وجهت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، انتقادات حادة للدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، بعد انفصالها عنه. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:58+0000
2023-05-04T13:58+0000
أشرف حكيمي
طلاق
مجتمع
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وفي تصريحات لبرنامج "Sálvame" التلفزيوني، نقلتها صحف إسبانية، شنت الممثلة الإسبانية هجوما حادا على حكيمي، وتطرقت إلى وضعيته المالية قبل أن يلتقيا.وقالت: "نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه".وتعتقد عبوك أنه يحق لها الحصول على ما يقرب من نصف ثروة حكيمي، التي قدرتها بعض المصادر بأنها تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، لكن المغربي أبدى استعداده لمنحها 2 مليون فقط!وعليه، رفعت عبوك دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ"سوء إدارة أصول الزوجية"، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجّل كل ممتلكاته باسم والدته.ودخل الثنائي في صراع قانوني حاد بعد خضوع حكيمي للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في 25 فبراير/شباط في منزله في باريس، لتقرر عبوك الانفصال عنه بعد علاقة طويلة.
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أشرف حكيمي, طلاق
أشرف حكيمي, طلاق

"لم يكن يملك المال وأنا كنت المشهورة"... عبوك تهاجم أشرف حكيمي

13:58 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان
أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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وجهت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، انتقادات حادة للدولي المغربي ولاعب باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، بعد انفصالها عنه.
وفي تصريحات لبرنامج "Sálvame" التلفزيوني، نقلتها صحف إسبانية، شنت الممثلة الإسبانية هجوما حادا على حكيمي، وتطرقت إلى وضعيته المالية قبل أن يلتقيا.
وقالت: "نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه".

وتابعت: "الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر عليّ، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي".

وتعتقد عبوك أنه يحق لها الحصول على ما يقرب من نصف ثروة حكيمي، التي قدرتها بعض المصادر بأنها تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، لكن المغربي أبدى استعداده لمنحها 2 مليون فقط!
وعليه، رفعت عبوك دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ"سوء إدارة أصول الزوجية"، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجّل كل ممتلكاته باسم والدته.
ودخل الثنائي في صراع قانوني حاد بعد خضوع حكيمي للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في 25 فبراير/شباط في منزله في باريس، لتقرر عبوك الانفصال عنه بعد علاقة طويلة.
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