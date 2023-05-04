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https://sputnikarabic.ae/20230504/لوحات-تهنئة-بعيد-النصر-على-النازية-على-الطرقات-اللبنانية-صور-صور--1076640334.html
لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية... صور
لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية... صور
رُفعت عشرات اللوحات الإعلانية على الطرقات الرئيسية في لبنان، تحمل رسائل تهنئة للشعب الروسي بعيد النصر على النازية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T07:46+0000
2023-05-04T07:52+0000
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ومع اقتراب عيد النصر على النازية، الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو/ أيار، رفع مكتب التعاون الروسي اللبناني "Roslivan" لوحات إعلانية على الطرقات الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتمتد اللوحات على طول الطريق من بيروت نحو الشمال والجنوب والبقاع، كما أنها تتضمن مشاهد من الحرب العالمية الثانية للجنود السوفيات والدبابات الروسية في العاصمة الألمانية برلين، وتتضمن أيضا المشهد الشهير لرفع راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في العاصمة الألمانية.وكتب على اللوحات: "الشعوب التي هزمت النازية لا تهزم!"، "9 أيار عيد النصر العظيم"، و"الشعب اللبناني يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر العظيم".وفي هذا السياق، قال رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني، محمد نصر الدين لـ"سبوتنيك"، إن "لوحات التهنئة على الطرقات اللبنانية هي تكريس لذكرى الانتصار الروسي على النازيين وتحرير أوروبا منهم، وتأتي هذه المناسبة هذا العام لتتصادف مع العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في أوكرانيا، حماية لشعبها ولكل الشعوب الرافضة للنازية الجديدة".ومكتب التعاون الروسي، هو تعاون متبادل بين مجالس التعاون ومجالس الأعمال اللبنانية والروسية، والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات والإدارات غير الحكومية والإدارات والهيئات التعليمية والثقافية والنشاطات الشبابية والروابط الطلابية.ويصادف عيد النصر في 9 مايو من كل عام، تحتفل فيه روسيا بالنصر الذي أحرزته مع غيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة، حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين في يدها، وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.وتحتفل الجالية الروسية في لبنان بعيد النصر عبر إقامة مسيرة "الفوج الخالد" في مختلف أنحاء لبنان، والمسيرة هي فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220622/بأنامل-روسية-ولبنانية-وسام-الحرب-الوطنية-العظمى-على-شاطئ-بيروت-صور-1064067737.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, الأخبار
أخبار روسيا اليوم, روسيا, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, الأخبار

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية... صور

07:46 GMT 04.05.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 04.05.2023)
© Sputnik . Abed.K Bayلوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
لوحات تهنئة بعيد النصر على النازية على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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حصري
رُفعت عشرات اللوحات الإعلانية على الطرقات الرئيسية في لبنان، تحمل رسائل تهنئة للشعب الروسي بعيد النصر على النازية.
ومع اقتراب عيد النصر على النازية، الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو/ أيار، رفع مكتب التعاون الروسي اللبناني "Roslivan" لوحات إعلانية على الطرقات الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتمتد اللوحات على طول الطريق من بيروت نحو الشمال والجنوب والبقاع، كما أنها تتضمن مشاهد من الحرب العالمية الثانية للجنود السوفيات والدبابات الروسية في العاصمة الألمانية برلين، وتتضمن أيضا المشهد الشهير لرفع راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ في العاصمة الألمانية.
وكتب على اللوحات: "الشعوب التي هزمت النازية لا تهزم!"، "9 أيار عيد النصر العظيم"، و"الشعب اللبناني يهنئ الشعب الروسي بعيد النصر العظيم".
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

لوحات تهنئة بعيد &quot;النصر على النازية&quot; على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

1/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

2/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

3/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

4/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

5/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

6/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

7/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

8/8
© Sputnik . Abed.K Bay

لوحات تهنئة بعيد "النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية

وفي هذا السياق، قال رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني، محمد نصر الدين لـ"سبوتنيك"، إن "لوحات التهنئة على الطرقات اللبنانية هي تكريس لذكرى الانتصار الروسي على النازيين وتحرير أوروبا منهم، وتأتي هذه المناسبة هذا العام لتتصادف مع العملية العسكرية الخاصة التي تقودها روسيا في أوكرانيا، حماية لشعبها ولكل الشعوب الرافضة للنازية الجديدة".
© Sputnik . Abed.K Bayلوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
لوحات تهنئة بعيد النصر على النازية على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
لوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
© Sputnik . Abed.K Bay

وأضاف: "تنطلق تهنئة الشعب اللبناني للشعب الروسي من وحي العلاقات التاريخية المستمرة والروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين، ودائما ما كان المواطن اللبناني يمتاز عن حكومته ويتخطاها في التعبير عن آرائه وتوجهاته التي فيها كل الاحترام والمحبة للشعب الروسي".

© Sputnik . Abed.K Bayلوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
لوحات تهنئة بعيد النصر على النازية على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
لوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
© Sputnik . Abed.K Bay
ومكتب التعاون الروسي، هو تعاون متبادل بين مجالس التعاون ومجالس الأعمال اللبنانية والروسية، والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات والإدارات غير الحكومية والإدارات والهيئات التعليمية والثقافية والنشاطات الشبابية والروابط الطلابية.
© Sputnik . Abed.K Bayلوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
لوحات تهنئة بعيد النصر على النازية على الطرقات اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
لوحات تهنئة "بعيد النصر على النازية" على الطرقات اللبنانية
© Sputnik . Abed.K Bay
ويصادف عيد النصر في 9 مايو من كل عام، تحتفل فيه روسيا بالنصر الذي أحرزته مع غيرها من الجمهوريات السوفيتية المتحدة، حينما دحرت قواتها فلول القوات الألمانية التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفيتية في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران 1941. وتمكنت روسيا والجمهوريات السوفيتية الأخرى من صد العدوان وطرد الغزاة من أراضيها. وليس هذا فقط، بل استمر الجيش الأحمر، جيش روسيا السوفيتية، في مطاردة قوات ألمانيا النازية حتى سقوط عاصمة "الرايخ الثالث"، برلين في يدها، وهو ما تم في التاسع من مايو من عام 1945.
بأنامل روسية ولبنانية وسام الحرب الوطنية العظمى على شاطئ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بأنامل روسية ولبنانية وسام الحرب الوطنية العظمى على شاطئ بيروت... صور
22 يونيو 2022, 19:59 GMT
وتحتفل الجالية الروسية في لبنان بعيد النصر عبر إقامة مسيرة "الفوج الخالد" في مختلف أنحاء لبنان، والمسيرة هي فعالية وطنية تقام في روسيا ودول أخرى لإحياء ذكرى المشاركين وضحايا الحرب الوطنية العظمى، وتم عقده لأول مرة في 9 مايو 2012 في مدينة تومسك بمبادرة من الصحفيين المحليين، ومنذ عام 2013 أصبح يقام في كل أراضي روسيا.
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