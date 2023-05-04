https://sputnikarabic.ae/20230504/لوك-أويل-الروسية-تعلن-إتمام-صفقة-بيع-مصفاة-تكرير-النفط-إيساب-في-إيطاليا-1076678098.html
"لوك أويل" الروسية تعلن إتمام صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" في إيطاليا
"لوك أويل" الروسية تعلن إتمام صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" في إيطاليا
أكدت شركة "لوك أويل" الروسية، الانتهاء من إبرام صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" في إيطاليا، بعد تسلمها الموافقات اللازمة من الحكومة الإيطالية. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T16:24+0000
2023-05-04T16:24+0000
2023-05-04T16:24+0000
روسيا
اقتصاد
لوك أويل
إيطاليا
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موسكو-سبوتنيك. وقالت الشركة الروسية في بيان اليوم الخميس: "تعلمكم شركة "لوك أويل" بأن "ليتاسكو اس.اي." التابعة 100 بالمئة لمجموعة "لوك أويل"، و "جي او أي انيرجي" قد أتموا صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" لشركة "جي او أي انيرجي"، بعد استيفاء الشروط المؤجلة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الإيطالية".هذا وأعلنت شركة "لوك أويل" الروسية، في وقت سابق، أنها تلقت الموافقة على طلب تسويق احتياطيات حقل "إريدو" العراقي.وقالت الشركة في بيان صحفي: "تعلن شركة لوك أويل أنها تلقت من شركة نفط "ذي قار" المملوكة للدولة الموافقة على طلب لتسويق الاحتياطيات ومقترحا أولياً لتطوير حقل "إريدو" النفطي داخل المربع 10 في جمهورية العراق. وذلك بالتعاون مع شركة انبكس جنوب العراق المحدودة".وفي وقت سابق، صرح مدير الدائرة الفنية بوزارة النفط العراقية، الدكتور علي وارد حمود، أن العراق مهتم بالشراكة مع شركات النفط الروسية، ودعا الشركات الروسية للمشاركة في جولات التراخيص الجديدة للرقع النفطية غير المستكشفة.
https://sputnikarabic.ae/20230306/لوك-أويل-الروسية-تحصل-على-موافقة-لتسويق-احتياطيات-حقل-إريدو-النفطي-العراقي-1074383750.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, لوك أويل, إيطاليا
روسيا, اقتصاد, لوك أويل, إيطاليا
"لوك أويل" الروسية تعلن إتمام صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" في إيطاليا
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أكدت شركة "لوك أويل" الروسية، الانتهاء من إبرام صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" في إيطاليا، بعد تسلمها الموافقات اللازمة من الحكومة الإيطالية.
موسكو-سبوتنيك. وقالت الشركة الروسية في بيان اليوم الخميس: "تعلمكم شركة "لوك أويل" بأن "ليتاسكو اس.اي." التابعة 100 بالمئة لمجموعة "لوك أويل"، و "جي او أي انيرجي" قد أتموا صفقة بيع مصفاة تكرير النفط "إيساب" لشركة "جي او أي انيرجي"، بعد استيفاء الشروط المؤجلة، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الإيطالية".
هذا وأعلنت شركة "لوك أويل" الروسية، في وقت سابق، أنها تلقت الموافقة على طلب تسويق احتياطيات حقل "إريدو" العراقي.
وقالت الشركة في بيان صحفي: "تعلن شركة لوك أويل أنها تلقت من شركة نفط "ذي قار" المملوكة للدولة الموافقة على طلب لتسويق الاحتياطيات ومقترحا أولياً لتطوير حقل "إريدو" النفطي داخل المربع 10 في جمهورية العراق. وذلك بالتعاون مع شركة انبكس جنوب العراق المحدودة".
وفي وقت سابق، صرح مدير الدائرة الفنية بوزارة النفط العراقية، الدكتور علي وارد حمود، أن العراق مهتم بالشراكة مع شركات النفط الروسية، ودعا الشركات الروسية للمشاركة في جولات التراخيص الجديدة للرقع النفطية غير المستكشفة.