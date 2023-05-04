https://sputnikarabic.ae/20230504/نائبة-هولندية-تنتقد-زيارة-زيلينسكي-لبلدها-وتعتبرها-غير-لائقة-1076655080.html
نائبة هولندية تنتقد زيارة زيلينسكي لبلدها وتعتبرها غير لائقة
نائبة هولندية تنتقد زيارة زيلينسكي لبلدها وتعتبرها غير لائقة
اعتبرت زعيمة حزب حركة المزارعين والمدنيين الهولنديين اليميني، كارولين فان دير بلاس، أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البلاد غير لائقة وغير... 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T09:33+0000
2023-05-04T09:33+0000
2023-05-04T09:33+0000
العالم
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وأشارت النائبة الهولندية إلى أنها رفضت المشاركة في حفل استقبال الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع المسؤولين الآخرين.وجاءت تصريحات النائبة الهولندية على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر"، قالت فيها: "الرابع من مايو في أحد أيام السنة عندما نتذكر ضحايا الحرب وليس لقاء زيلينسكي.وتابعت بالقول: "أعتقد أن زيارته غير مناسبة تماما في هذا الوقت بالتحديد".وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي، حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو)، وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad الهولندية.ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة لأوكرانيا".وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-زيلينسكي-يغادر-أوكرانيا-متوجها-إلى-هولندا-1076641199.html
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العالم
نائبة هولندية تنتقد زيارة زيلينسكي لبلدها وتعتبرها غير لائقة
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اعتبرت زعيمة حزب حركة المزارعين والمدنيين الهولنديين اليميني، كارولين فان دير بلاس، أن زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البلاد غير لائقة وغير مناسبة.
وأشارت النائبة الهولندية إلى أنها رفضت المشاركة في حفل استقبال الرئيس فلاديمير زيلينسكي مع المسؤولين الآخرين.
وجاءت تصريحات النائبة الهولندية على صفحتها الخاصة على منصة "تويتر"، قالت فيها: "الرابع من مايو في أحد أيام السنة عندما نتذكر ضحايا الحرب وليس لقاء زيلينسكي.
وتابعت بالقول: "أعتقد أن زيارته غير مناسبة تماما في هذا الوقت بالتحديد".
وهبطت الطائرة الحكومية التي تقل زيلينسكي في مطار شيبول الهولندي، حوالي الساعة 10:15 مساءً بالتوقيت المحلي (11:15 مساءً بتوقيت موسكو)، وفقًا لصحيفة
Algemeen Dagblad الهولندية.
ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي. وكما هو مخطط له، سيتحدث زيلينسكي في لاهاي بخطاب يحمل عنوان "لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون عدالة لأوكرانيا".
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها زيلينسكي لهولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.