"ناسا" تكشف شكل أكبر الثقوب السوداء في الكون
القياسات، التي تم إجراء العديد منها باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، تؤكد وجود أكثر من 100 ثقب أسود هائل.
صورة مركبة بواسطة تلسكوب "إيفينت هورايزن" (Event Horizon Telescope)، الذي أنتج أول صورة على الإطلاق لثقب أسود تم إصداره في عام 2019، لديه اليوم رؤية جديدة للجسم الهائل في مركز مجرة "مسييه 87" (Messier 87): يُظهر كيف يبدو في الضوء المستقطب. هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من قياس الاستقطاب، وهو علامة المجالات المغناطيسية، قرب حافة ثقب أسود. تُظهر هذه الصورة المنظر المستقطب للثقب الأسود في مجرة M87. تحدد الخطوط اتجاه الاستقطاب المرتبط بالمجال المغناطيسي حول ظل الثقب الأسود.
صورة مركبة بواسطة تلسكوب "إيفينت هورايزن" (Event Horizon Telescope)، الذي أنتج أول صورة على الإطلاق لثقب أسود تم إصداره في عام 2019، لديه اليوم رؤية جديدة للجسم الهائل في مركز مجرة "مسييه 87" (Messier 87): يُظهر كيف يبدو في الضوء المستقطب. هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من قياس الاستقطاب، وهو علامة المجالات المغناطيسية، قرب حافة ثقب أسود. تُظهر هذه الصورة المنظر المستقطب للثقب الأسود في مجرة M87. تحدد الخطوط اتجاه الاستقطاب المرتبط بالمجال المغناطيسي حول ظل الثقب الأسود.
مجرة أندروميدا (أو المرأة المسلسلة) أو كما تُعرف أيضا "مسييه 31" وهي أقرب المجرات لمجرتنا. تُرى مجرة "مسييه 32" (M32) الصغيرة أعلى وإلى اليسار قليلاً (جنوبًا مباشرة) من مركز (M31)، و (M110) أسفل وإلى اليسار. أعلى وإلى يسار (M32) يوجد نجم HD 3914. هذه صورة RGB + بعض بيانات h alpha. تم التقاط هذه الصورة في صحراء النقب.
مجرة أندروميدا (أو المرأة المسلسلة) أو كما تُعرف أيضا "مسييه 31" وهي أقرب المجرات لمجرتنا. تُرى مجرة "مسييه 32" (M32) الصغيرة أعلى وإلى اليسار قليلاً (جنوبًا مباشرة) من مركز (M31)، و (M110) أسفل وإلى اليسار. أعلى وإلى يسار (M32) يوجد نجم HD 3914. هذه صورة RGB + بعض بيانات h alpha. تم التقاط هذه الصورة في صحراء النقب.
منظر عن قرب لنواتي مجرتين لامعتين، تحتوي كل منهما على ثقب أسود فائق الكتلة، في مجرة NGC 7727، وهي مجرة تقع على بعد 89 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الدلو. تتكون كل نواة من مجموعة كثيفة من النجوم ذات ثقب أسود هائل في مركزها. يقع الثقبان الأسودان في مسار تصادمي ويشكلان أقرب زوج من الثقوب السوداء الهائلة التي تم العثور عليها حتى الآن. إنه أيضًا الزوج الذي لديه أصغر مسافة فاصلة بين ثقبين أسودين فائقا الضخامة - تمت ملاحظتهما على بعد 1600 سنة ضوئية فقط في السماء. تم التقاط الصورة باستخدام أداة MUSE المثبتة على تلسكوب كبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في مرصد بارانال في تشيلي.
منظر عن قرب لنواتي مجرتين لامعتين، تحتوي كل منهما على ثقب أسود فائق الكتلة، في مجرة NGC 7727، وهي مجرة تقع على بعد 89 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الدلو. تتكون كل نواة من مجموعة كثيفة من النجوم ذات ثقب أسود هائل في مركزها. يقع الثقبان الأسودان في مسار تصادمي ويشكلان أقرب زوج من الثقوب السوداء الهائلة التي تم العثور عليها حتى الآن. إنه أيضًا الزوج الذي لديه أصغر مسافة فاصلة بين ثقبين أسودين فائقا الضخامة - تمت ملاحظتهما على بعد 1600 سنة ضوئية فقط في السماء. تم التقاط الصورة باستخدام أداة MUSE المثبتة على تلسكوب كبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في مرصد بارانال في تشيلي.
يستغرق الضوء من الثقب الأسود الهائل المعروف باسم TON 618 (المحاط بدائرة) أكثر من 10 مليارات سنة للوصول إلينا.
يستغرق الضوء من الثقب الأسود الهائل المعروف باسم TON 618 (المحاط بدائرة) أكثر من 10 مليارات سنة للوصول إلينا.
تُظهر البقع الأرجوانية في هذه الصورة ثقبين أسودين في كوكبة البيكار (Circinus): الثقب الأسود الهائل في قلبها، والثقب الأصغر الأقرب إلى الحافة الذي ينتمي إلى فئة تسمى مصادر الأشعة السينية فائقة السطوع، أو مصدر أشعة إكس فائق التألق. تأتي بيانات الأشعة السينية ذات اللون الأرجواني من مصفوفة التلسكوب الطيفية النووية التابعة لوكالة "ناسا"، ويتم تركيبها على صورة مرئية/ الأشعة تحت الحمراء من مسح السماء الرقمي.
تُظهر البقع الأرجوانية في هذه الصورة ثقبين أسودين في كوكبة البيكار (Circinus): الثقب الأسود الهائل في قلبها، والثقب الأصغر الأقرب إلى الحافة الذي ينتمي إلى فئة تسمى مصادر الأشعة السينية فائقة السطوع، أو مصدر أشعة إكس فائق التألق. تأتي بيانات الأشعة السينية ذات اللون الأرجواني من مصفوفة التلسكوب الطيفية النووية التابعة لوكالة "ناسا"، ويتم تركيبها على صورة مرئية/ الأشعة تحت الحمراء من مسح السماء الرقمي.
هذه هي الصورة الأولى لـ "الرامي أ*" (Sgr A *)، الثقب الأسود الهائل في وسط مجرتنا درب التبانة، مع خلفية سوداء مضافة لتلائم الشاشات الأوسع. إنه أول دليل مرئي مباشر على وجود هذا الثقب الأسود. تم التقاطه بواسطة تلسكوب "إيفينت هورايزن" (Event Horizon Telescope) أو (باختصارEHT)، وهو عبارة عن مصفوفة تربط بين ثمانية مراصد راديوية موجودة عبر الكوكب لتشكيل تلسكوب افتراضي واحد "بحجم الأرض". تمت تسمية التلسكوب على اسم "أفق الحدث"، وهو حدود الثقب الأسود التي لا يمكن للضوء أن يفلت منها. على الرغم من أننا لا نستطيع رؤية أفق الحدث نفسه، لأنه لا يمكن أن ينبعث منه الضوء، فإن الغاز المتوهج الذي يدور حول الثقب الأسود يكشف عن علامة مميزة: منطقة مركزية مظلمة (تسمى الظل) محاطة بهيكل شبيه بالحلقة الساطعة. يظهر المنظر الجديد الضوء الذي ينحني بفعل الجاذبية القوية للثقب الأسود، والتي تبلغ كتلتها أربعة ملايين ضعفا كتلة شمسنا. صورة الثقب الأسود (Sgr A*) عبارة عن متوسط ما بينته الصور المختلفة التي استخلصها التلسكوب (EHT) من ملاحظاته لعام 2017. بالإضافة إلى المرافق الأخرى، تتضمن شبكة (EHT) للمراصد الراديوية التي جعلت هذه الصورة ممكنة: مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير / مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/ تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما)، و تجربة مستكشف أتاكاما، في صحراء أتاكاما في تشيلي، المملوكتان والمشاركتان من قبل المرصد الأوروبي الجنوبي، وهي شريك نيابة عن الدول الأعضاء في أوروبا.
هذه هي الصورة الأولى لـ "الرامي أ*" (Sgr A *)، الثقب الأسود الهائل في وسط مجرتنا درب التبانة، مع خلفية سوداء مضافة لتلائم الشاشات الأوسع. إنه أول دليل مرئي مباشر على وجود هذا الثقب الأسود. تم التقاطه بواسطة تلسكوب "إيفينت هورايزن" (Event Horizon Telescope) أو (باختصارEHT)، وهو عبارة عن مصفوفة تربط بين ثمانية مراصد راديوية موجودة عبر الكوكب لتشكيل تلسكوب افتراضي واحد "بحجم الأرض". تمت تسمية التلسكوب على اسم "أفق الحدث"، وهو حدود الثقب الأسود التي لا يمكن للضوء أن يفلت منها. على الرغم من أننا لا نستطيع رؤية أفق الحدث نفسه، لأنه لا يمكن أن ينبعث منه الضوء، فإن الغاز المتوهج الذي يدور حول الثقب الأسود يكشف عن علامة مميزة: منطقة مركزية مظلمة (تسمى الظل) محاطة بهيكل شبيه بالحلقة الساطعة. يظهر المنظر الجديد الضوء الذي ينحني بفعل الجاذبية القوية للثقب الأسود، والتي تبلغ كتلتها أربعة ملايين ضعفا كتلة شمسنا. صورة الثقب الأسود (Sgr A*) عبارة عن متوسط ما بينته الصور المختلفة التي استخلصها التلسكوب (EHT) من ملاحظاته لعام 2017. بالإضافة إلى المرافق الأخرى، تتضمن شبكة (EHT) للمراصد الراديوية التي جعلت هذه الصورة ممكنة: مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير / مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/ تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما)، و تجربة مستكشف أتاكاما، في صحراء أتاكاما في تشيلي، المملوكتان والمشاركتان من قبل المرصد الأوروبي الجنوبي، وهي شريك نيابة عن الدول الأعضاء في أوروبا.
المجرة القزمة "ميسييه 32" في أندروميدا.
المجرة القزمة "ميسييه 32" في أندروميدا.
النفاثة الخارجة من قلب مجرة "ميسييه 87" (أو NGC 4486). يمتد النفاث إلى حوالي 20 ثانية قوسية (الطول المطلق حوالي 5 كلي). صورة مركبة لأرصاد تلسكوب هابل. المجرة بعيدة جدًا عن تلسكوب هابل لحل النجوم الفردية، النقاط المضيئة في الصورة هي عناقيد نجمية، يُفترض أن تحتوي كل منها على مئات الآلاف من النجوم. التسمية التوضيحية الأصلية: "نفاث الإلكترونات والجزيئات دون الذرية التي تعمل بالثقب الأسود من مركز مجرة "ميسييه 87". تم جمع البيانات المستخدمة في هذه الصورة باستخدام كاميرا Hubble's Wide Field Planetary 2 في عام 1998 من قبل علماء الفلك في معهد مراصد علوم الفضاء: جي.أ. بيريتا، دبليو بي. سباركس، ف. ماتشيتو، وإي. بيرلمان. تم تجميع هذه الصورة المركبة بواسطة فريق "مشروع تراث هابل" (Hubble Heritage) بناءً على التعرض للأشعة فوق البنفسجية والأزرق والأخضر والأشعة تحت الحمراء.
النفاثة الخارجة من قلب مجرة "ميسييه 87" (أو NGC 4486). يمتد النفاث إلى حوالي 20 ثانية قوسية (الطول المطلق حوالي 5 كلي). صورة مركبة لأرصاد تلسكوب هابل. المجرة بعيدة جدًا عن تلسكوب هابل لحل النجوم الفردية، النقاط المضيئة في الصورة هي عناقيد نجمية، يُفترض أن تحتوي كل منها على مئات الآلاف من النجوم. التسمية التوضيحية الأصلية: "نفاث الإلكترونات والجزيئات دون الذرية التي تعمل بالثقب الأسود من مركز مجرة "ميسييه 87". تم جمع البيانات المستخدمة في هذه الصورة باستخدام كاميرا Hubble's Wide Field Planetary 2 في عام 1998 من قبل علماء الفلك في معهد مراصد علوم الفضاء: جي.أ. بيريتا، دبليو بي. سباركس، ف. ماتشيتو، وإي. بيرلمان. تم تجميع هذه الصورة المركبة بواسطة فريق "مشروع تراث هابل" (Hubble Heritage) بناءً على التعرض للأشعة فوق البنفسجية والأزرق والأخضر والأشعة تحت الحمراء.