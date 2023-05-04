"ناسا" تكشف شكل أكبر الثقوب السوداء في الكون

© Photo / EHT Collaboration

هذه هي الصورة الأولى لـ "الرامي أ*" (Sgr A *)، الثقب الأسود الهائل في وسط مجرتنا درب التبانة، مع خلفية سوداء مضافة لتلائم الشاشات الأوسع. إنه أول دليل مرئي مباشر على وجود هذا الثقب الأسود. تم التقاطه بواسطة تلسكوب "إيفينت هورايزن" (Event Horizon Telescope) أو (باختصارEHT)، وهو عبارة عن مصفوفة تربط بين ثمانية مراصد راديوية موجودة عبر الكوكب لتشكيل تلسكوب افتراضي واحد "بحجم الأرض". تمت تسمية التلسكوب على اسم "أفق الحدث"، وهو حدود الثقب الأسود التي لا يمكن للضوء أن يفلت منها. على الرغم من أننا لا نستطيع رؤية أفق الحدث نفسه، لأنه لا يمكن أن ينبعث منه الضوء، فإن الغاز المتوهج الذي يدور حول الثقب الأسود يكشف عن علامة مميزة: منطقة مركزية مظلمة (تسمى الظل) محاطة بهيكل شبيه بالحلقة الساطعة. يظهر المنظر الجديد الضوء الذي ينحني بفعل الجاذبية القوية للثقب الأسود، والتي تبلغ كتلتها أربعة ملايين ضعفا كتلة شمسنا. صورة الثقب الأسود (Sgr A*) عبارة عن متوسط ما بينته الصور المختلفة التي استخلصها التلسكوب (EHT) من ملاحظاته لعام 2017. بالإضافة إلى المرافق الأخرى، تتضمن شبكة (EHT) للمراصد الراديوية التي جعلت هذه الصورة ممكنة: مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير / مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري/ تحت المليمتري الكبير (مرصد ألما)، و تجربة مستكشف أتاكاما، في صحراء أتاكاما في تشيلي، المملوكتان والمشاركتان من قبل المرصد الأوروبي الجنوبي، وهي شريك نيابة عن الدول الأعضاء في أوروبا.