https://sputnikarabic.ae/20230504/نتنياهو-إيران-أخطر-50-مرة-من-كوريا-الشمالية-وتهديدا-نوويا-من-قبلها-قد-يغير-التاريخ-1076679905.html

نتنياهو: إيران أخطر 50 مرة من كوريا الشمالية وتهديد نووي من قبلها قد يغير التاريخ

نتنياهو: إيران أخطر 50 مرة من كوريا الشمالية وتهديد نووي من قبلها قد يغير التاريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "الخطر الإيراني، على الصعيد العالمي، يعادل 50 مرة من الخطر الكوري الشمالي". 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T19:45+0000

2023-05-04T19:45+0000

2023-05-04T19:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

إيران

إبراهيم رئيسي

بنيامين نتنياهو

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg

وأوضح نتنياهو خلال استقباله وفدا نيابيا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أن "إيران التي تعتبر الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر"، إذا أصبحت قادرة على تهديد أي مدينة أمريكية من خلال الابتزاز النووي، فسيؤدي ذلك إلى تغيير التاريخ، وخارطة العالم".وأكد نتنياهو مجددا، أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية"، مشيراً بذلك إلى الأراضي السورية واللبنانية.وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، كشف في وقت سابق اليوم، أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في البرنامج النووي الإيراني".وقال غالانت، خلال زيارته لليونان، إن "إيران راكمت مواد مخصبة بنسب مختلفة تكفي لصنع 5 قنابل نووية"، مضيفا أن "إسرائيل ستتصرف بأي شكل من الأشكال لمنع إيران من الوصول للعتبة النووية"، وذلك حسب قناة "I24NEWS "وتابع غالانت، "أحرزت إيران في الأشهر الأخيرة تقدمًا في التخصيب، ولكن حتى مستوى 60٪، ولديها الآن مواد لخمس قنابل"، مردفا: "لا تزال إيران لا تخصب اليورانيوم بنسبة 90٪، وبقدر ما هو معروف، ليس لديها أي يورانيوم مخصب إلى المستوى العسكري".يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي أكد أن "التهديدات التي يطلقها العدو في بعض الأحيان خاوية، ولا تستند الى أي أساس من القوة".وقال رئيسي، في حوار مع قناة "الميادين"، إن "إيران أعلنت عدة مرات أن الكيان الصهيوني إذا ما اتخذ أقل خطوة ضد إيران، فإن خطوتنا الأولى ستكون بمنزلة إزالته"، مشددًا على أن "أول حماقة وخطوة لإسرائيل ستكون الخطوة الأخيرة لها، ولن يبقى شيء باسم الاحتلال".وأضاف: "هم يعلمون أننا جادون، ففي اللحظات الأولى لرد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يصمد الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني، سواء في حرب الأيام الثلاثة والثلاثين (لبنان)، أو في حربي الأيام الاثنين والعشرين والأيام الأحد عشر (قطاع غزة)، واجه فشلا ذريعا، فكيف يريد أن يواجه إيران ويهاجم شعبها".

https://sputnikarabic.ae/20230423/الحرس-الثوري-أي-عمليات-نفذتها-إسرائيل-ضد-إيران-وأصدقائها-في-المنطقة-قد-تم-الرد-عليها-دون-استثناء-1076207683.html

إسرائيل

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, إبراهيم رئيسي, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم