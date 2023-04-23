https://sputnikarabic.ae/20230423/الحرس-الثوري-أي-عمليات-نفذتها-إسرائيل-ضد-إيران-وأصدقائها-في-المنطقة-قد-تم-الرد-عليها-دون-استثناء-1076207683.html

الحرس الثوري: أي عمليات نفذتها إسرائيل ضد إيران وأصدقائها في المنطقة قد تم الرد عليها دون استثناء

الحرس الثوري: أي عمليات نفذتها إسرائيل ضد إيران وأصدقائها في المنطقة قد تم الرد عليها دون استثناء

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن "أي عمليات نفذها الكيان الصهيوني ضد إيران وأصدقائها في المنطقة، قد تم الرد عليها دون استثناء، والصهاينة أنفسهم... 23.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-23T21:29+0000

2023-04-23T21:29+0000

2023-04-23T21:29+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104112/69/1041126905_0:572:3252:2401_1920x0_80_0_0_9c51bca0476b4fb31a2b3f978e12e1c2.jpg

وقال مساعد القائد العام للحرس الثوري، العميد محمد رضا نقدي، إنه "منذ فترة طويلة ولا يجرؤ الكيان الصهيوني على شن هجوم على لبنان، وفي الآونة الأخيرة بلغ مستوى الردع أنهم حتى لا يجرؤون حتى على مهاجمة الفلسطينيين"،مضيفا أن قائد الثورة أكد أن الردع الصهيوني قد تآكل، وهذا ما يؤكده أيضا العدو الصهيوني بنفسه بأنه إذا بلغ هذه النقطة فإن سقوطه حتمي"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد العميد نقدي: "ليعلم الشعب بأن عمليات نفذها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية وأصدقائنا في المنطقة، قد تم الرد عليها بلا استثناء، والصهاينة أنفسهم يدركون ذلك، ولكن هذا ليس ردنا الأساس".وشدد على ضرورة القضاء على الكيان الصهيوني"، قائلا: "في عام 2022 نفذت المقاومة 10 آلاف عملية، أي ما بمعدل أكثر من 27 عملية يوميا ضد الكيان الصهيوني داخل الأراضي الفلسطينية، واليوم فإن 70 بالمائة من الجيش الصهيوني متورط في الضفة الغربية، يعني إذا تعرضوا لهجوم من الحدود لا يمكنهم الرد عليه، فبالأساس هم منشغلون بقضاياهم الداخلية".وكان قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، رد على تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي التي قال فيها إن إسرائيل قادرة على ضرب إيران دون مساعدة أمريكا.وقال اللواء عبد الرحيم موسوي، إن "أي شخص لديه القليل من الإلمام بالشؤون العسكرية سيفهم جيدا أن حجم الكيان الصهيوني هو أصغر من إحدى عملياتنا خلال سنوات حربنا الثماني مع نظام صدام حسين في ثمانينيات القرن الماضي".وأكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي، "استعداد إسرائيل، لشن هجوم استباقي على إيران، حتى دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف هاليفي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن مستعدون للعمل ضد إيران، والجيش الإسرائيلي لديه القدرة على الضرب في كل من البلدان البعيدة والقريبة من الوطن".وأكد الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن "إيران تسعى من خلال وكلائها لتأجيج الوضع الميداني، وأنه يعمل لدرء المخاطر".وقال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، في حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الاستخبارات، إن "إيران، على اختلاف أذرعها المتعددة، تحاول تأجيج الميدان وإشعاله".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مؤخرا، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق، أن مستشار عسكري آخر يدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي، وتوفي متأثرا بجراحه".

https://sputnikarabic.ae/20230418/رئيس-إيران-إذا-أخطأت-إسرائيل-فسوف-ندمر-حيفا-وتل-أبيب-1076031700.html

https://sputnikarabic.ae/20230408/إيران-تحذر-من-مؤامرة-إسرائيلية-لاستهداف-أمن-بلدان-المنطقة-1075695708.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم