https://sputnikarabic.ae/20230504/ندوة-في-القاهرة-حول-سنوات-حكم-الرئيس-الفنزويلي-مادورو-1076667489.html

ندوة في القاهرة حول سنوات حكم الرئيس الفنزويلي الراحل مادورو

ندوة في القاهرة حول سنوات حكم الرئيس الفنزويلي الراحل مادورو

نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة فنزويلا بالقاهرة، يوم أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "فنزويلا..عشر سنوات من حكومة نيكولاس مادورو... 04.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-04T12:09+0000

2023-05-04T12:09+0000

2023-05-04T12:10+0000

العالم

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وشارك في الندوة عدد من السفراء ودبلوماسيي دول أمريكا اللاتينية بالقاهرة، وعلى رأسهم السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والسفير جونزالو أوريو لابيتا سفير الأرجنتين، والسفير فيكتور هوجو بنييا سفير باراجواي بالقاهرة، والسفير خوسيه خيسوس جييرمو سفير بيرو بالقاهرة، والسفير مانويل خابيير روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة، والسيدة نانسي كيسبرت ليماشي من سفارة بوليفيا بالقاهرة، والسيد كارلوس أندريس هورتادو وزير مستشار بسفارة كولومبيا بالقاهرة.كما شارك في الندوة مجموعة من الباحثين والمتخصصين في الشؤون اللاتينية، وأدارها الأستاذ محمد ربيع مدير تحرير مجلة شؤون لاتينية.وفي كلمته الافتتاحية أعرب اللواء أركان حرب حمدي لبيب نائب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية عن سعادته بتنظيم ندوة مشتركة مع سفارة فنزويلا بالقاهرة، وأشار في كلمته إلى أن العلاقات القوية التي تجمع مصر وفنزويلا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.وأشار إلى اهتمام مركز الحوار بأمريكا اللاتينية ودولة فنزويلا على وجه أخص وهو ما لخصته الأستاذة نورهان أبو الفتوح مساعد مدير مركز الحوار في عرض تقديمي يوضح مسارات عمل مركز الحوار في ضوء هذا الاهتمام.وتحدث بالندوة السفير ويلمر بارينتوس، حيث ألقى كلمة حول الإنجازات التي حققها الرئيس نيكولاس مادورو خلال عشر سنوات من حكمه، في ضوء تحديات متعددة مرت بها فنزويلا، حيث أكد على أن فنزويلا حققت عديد الإنجازات على المستوى الاقتصادي، فحققت فنزويلا نموًا في عام 2022 بنسبة تزيد عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى نمو اقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع تأثير التنوع الاقتصادي الذي لم تشهده منذ سنوات. كما أشار إلى أن فنزويلا مستمرة في سياساتها التي تعتمد على توزان القوى في عالم جديد وترفض السياسات أحادية الجانب.وفي ختام كلمته، قدم السفير ويلمر بارينتوس الدعوة إلى رجال الأعمال وجميع المستثمرين لزيارة فنزويلا للتعرف على جميع الفرص التي توفرها فنزويلا في مختلف المجالات. كما قدم الشكر لمركز الحوار على اهتمامه الكبير بأمريكا اللاتينية وفنزويلا على وجه الخصوص، مؤكدا على أن مركز الحوار بمثابة منصة للتعريف بدول أمريكا اللاتينية وواقعها داخليا وخارجيا.وجاءت أولى أوراق عمل الندوة بعنوان: "مادورو وعشر سنوات من الإنجازات الداخلية" قدمها الأستاذ أحمد محمود الكاتب والباحث بمؤسسة الأهرام، كما قدم الدكتور أحمد عبد الله ورقة عمل بعنوان "مادورو وسياسة خارجية حكيمة". وقدمت الأستاذة نادين أحمد الباحثة بمركز الحوار ورقة بعنوان "فنزويلا .. دولة محورية في قارتها اللاتينية".ومن جانبه قدم السفير مانويل خابيير روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة الشكر إلى مركز الحوار وسفارة فنزويلا على تنظيم الندوة، وأشار إلى العلاقات القوية التي تجمع فنزويلا وكوبا باعتبارهما شركاء في النضال. كما أشار جونزالو أوريو لابيتا سفير الأرجنتين إلى أهمية التكامل بين دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في ظل ما يواجهونه من تحديات مشتركة، وفي نهاية كلمته تقدم بالشكر إلى مركز الحوار وسفارة فنزويلا على تنظيم الندوة.وفي ختام الندوة، قدم اللواء حمدي لبيب درعًا تكريميًا، مقدم من مركز الحوار إلى الرئيس نيكولاس مادورو تقديرًا لجهوده الدؤوبة في رفعة فنزويلا، واستلم الدرع السفير ويلمر بارينتوس، الذي أكد من جانبه على أن سيقدم الدرع إلى الرئيس مادورو.

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