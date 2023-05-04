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https://sputnikarabic.ae/20230504/160-نيزكا-في-الساعة-تصل-إلى-الأرض-فيديو---1076669168.html
160 نيزكا في الساعة تصل إلى الأرض... فيديو
160 نيزكا في الساعة تصل إلى الأرض... فيديو
قد يكون هذا العام مثيرا للإعجاب بشكل خاص، حيث يتوقع ظهور 120-160 نيزكا في الساعة. 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T13:41+0000
2023-05-04T13:41+0000
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ومن المقرر أن يصل "دش نيزك" (تساقط الشهب) النشط طوال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، إلى ذروته في 5 مايو مع انفجارعام مثير للإعجاب، يضم 120-160 نيزكًا في الساعة. وعلى الرغم من سطوع البدر، فإن الكرات النارية الساطعة تجعله يستحق المشاهدة، خاصة في نصف الكرة الجنوبي بين الساعة 3-4 فجرا.وقال بيل كوك، رئيس مكتب بيئات النيازك التابع لـ"ناسا"، إن "دش النيزك تشبه هطول الأمطار العادي، مع 50-60 نيزكا في الساعة. الانفجار يشبه العاصفة الرعدية، مع توقع نشاط نيزك أكبر من المعتاد".وبحسب المجلة العلمية"scitechdaily"، يمكن رؤية دش نيزك (إيتا أكواريد) خاصة في نصف الكرة الجنوبي، بغض النظر عن موقعك الجغرافي، ستحتاج إلى العثور على منطقة بعيدة جدًا عن أضواء المدينة للحصول على أفضل مشاهدة. امنح نفسك حوالي 30 دقيقة في الظلام حتى تتكيف عيناك، وهذا يعني عدم النظر إلى هاتفك، انظر بعيدًا عن القمر واستمتع بأكبر قدر ممكن وشاح السماء.
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عالم فضاء, نيازك, نادي الفيديو
عالم فضاء, نيازك, نادي الفيديو

160 نيزكا في الساعة تصل إلى الأرض... فيديو

13:41 GMT 04.05.2023
CC0 / / نيازك
نيازك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
CC0 / /
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قد يكون هذا العام مثيرا للإعجاب بشكل خاص، حيث يتوقع ظهور 120-160 نيزكا في الساعة.
ومن المقرر أن يصل "دش نيزك" (تساقط الشهب) النشط طوال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، إلى ذروته في 5 مايو مع انفجارعام مثير للإعجاب، يضم 120-160 نيزكًا في الساعة.
وعلى الرغم من سطوع البدر، فإن الكرات النارية الساطعة تجعله يستحق المشاهدة، خاصة في نصف الكرة الجنوبي بين الساعة 3-4 فجرا.
وقال بيل كوك، رئيس مكتب بيئات النيازك التابع لـ"ناسا"، إن "دش النيزك تشبه هطول الأمطار العادي، مع 50-60 نيزكا في الساعة. الانفجار يشبه العاصفة الرعدية، مع توقع نشاط نيزك أكبر من المعتاد".
وبحسب المجلة العلمية"scitechdaily"، يمكن رؤية دش نيزك (إيتا أكواريد) خاصة في نصف الكرة الجنوبي، بغض النظر عن موقعك الجغرافي، ستحتاج إلى العثور على منطقة بعيدة جدًا عن أضواء المدينة للحصول على أفضل مشاهدة. امنح نفسك حوالي 30 دقيقة في الظلام حتى تتكيف عيناك، وهذا يعني عدم النظر إلى هاتفك، انظر بعيدًا عن القمر واستمتع بأكبر قدر ممكن وشاح السماء.
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