160 نيزكا في الساعة تصل إلى الأرض... فيديو
قد يكون هذا العام مثيرا للإعجاب بشكل خاص، حيث يتوقع ظهور 120-160 نيزكا في الساعة.
ومن المقرر أن يصل "دش نيزك" (تساقط الشهب) النشط طوال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، إلى ذروته في 5 مايو مع انفجارعام مثير للإعجاب، يضم 120-160 نيزكًا في الساعة.
وعلى الرغم من سطوع البدر، فإن الكرات النارية الساطعة تجعله يستحق المشاهدة، خاصة في نصف الكرة الجنوبي بين الساعة 3-4 فجرا.
وقال بيل كوك، رئيس مكتب بيئات النيازك التابع لـ"ناسا"، إن "دش النيزك تشبه هطول الأمطار العادي، مع 50-60 نيزكا في الساعة. الانفجار يشبه العاصفة الرعدية، مع توقع نشاط نيزك أكبر من المعتاد".
Get outside! The eta Aquariid meteor shower outburst to peak the night of May 4-5.— NASA Marshall (@NASA_Marshall) May 3, 2023
Meteors will be observable after midnight, but the peak times are 3-4 a.m. until dawn.
Learn more HERE>> https://t.co/LUajHMr1T8 pic.twitter.com/2PToksOeTL
2023 Eta Aquariid #Meteor_Shower: All you need to know— Lunar Astronomy; Moon' Exploration & Coloniz/ News (@DubnHG1) May 2, 2023
"When to watch: Full moon falls near the peak of the 2023 Eta Aquariid shower. If you want to try watching in moonlight, try the mornings of May 5, 6 and 7, 2023, in the hours before dawn."https://t.co/bovpufOxQz pic.twitter.com/UND6AmVhzp
وبحسب المجلة العلمية"scitechdaily"، يمكن رؤية دش نيزك (إيتا أكواريد) خاصة في نصف الكرة الجنوبي، بغض النظر عن موقعك الجغرافي، ستحتاج إلى العثور على منطقة بعيدة جدًا عن أضواء المدينة للحصول على أفضل مشاهدة. امنح نفسك حوالي 30 دقيقة في الظلام حتى تتكيف عيناك، وهذا يعني عدم النظر إلى هاتفك، انظر بعيدًا عن القمر واستمتع بأكبر قدر ممكن وشاح السماء.