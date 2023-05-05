https://sputnikarabic.ae/20230505/الأردن-سينظر-قريبا-في-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076685065.html
الأردن: سينظر قريبا في عودة سوريا إلى الجامعة العربية
الأردن: سينظر قريبا في عودة سوريا إلى الجامعة العربية
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه سيتم النظر في عودة سوريا للجامعة العربية قريبا، لافتا إلى أن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T05:47+0000
2023-05-05T05:47+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، مساء الخميس، عن الصفدي، قوله إن "الجميع يلاحظ أن نجاح العملية السياسية يتطلب انخراط المجتمع الدولي والحكومة السورية لمعالجة تحديات الأزمة".وأضاف وزير الخارجية الأردني أنه من الصعب حل الأزمة السورية دون دعم المجتمع الدولي.وأشار إلى أنه يجب الحرص على بقاء المجتمع الدولي منخرطا بحل الأزمة السورية في ظل وجود عقوبات غربية على سوريا.وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة يجب أن يتم على مراحل.وأوضح أبو الغيط، أن ذلك يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا، عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية.وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.
https://sputnikarabic.ae/20211223/الجعفري-يتحدث-عن-التواصل-بين-سوريا-والسعودية-ويكشف-الدولة-التي-تعرقل-عودة-بلاده-إلى-الجامعة-العربية-1054471519.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الأردن: سينظر قريبا في عودة سوريا إلى الجامعة العربية
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه سيتم النظر في عودة سوريا للجامعة العربية قريبا، لافتا إلى أن جميع الدول العربية منخرطة لإنهاء الأزمة السورية.
ونقلت
وكالة "عمون"، مساء الخميس، عن الصفدي، قوله إن "الجميع يلاحظ أن نجاح العملية السياسية يتطلب انخراط المجتمع الدولي والحكومة السورية لمعالجة تحديات الأزمة".
وأضاف وزير الخارجية الأردني أنه من الصعب حل الأزمة السورية دون دعم المجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه يجب الحرص على بقاء المجتمع الدولي منخرطا بحل الأزمة السورية في ظل وجود عقوبات غربية على سوريا.
كما أكد الصفدي أنه سيُنظر عربيا بعودة سوريا للجامعة العربية قريبا.
23 ديسمبر 2021, 06:46 GMT
وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة
يجب أن يتم على مراحل.
وأوضح أبو الغيط، أن ذلك يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق (بين الدول الأعضاء في الجامعة)، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا، عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية.
وتوقع أبو الغيط موعد عودة سوريا، وقال في رده عما إذا كان يتوقع عودتها في قمة الرياض: "مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جدًا أن يحدث".
وتأتي هذه التصريحات وغيرها من التصريحات لمسؤولين عرب، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي، وإلى مقعدها في جامعة الدول العربية
، الذي تم تجميده على خلفية الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011.