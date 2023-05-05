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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-خطة-السلام-الصينية-ويتمسك-بمقترح-زيلينسكي-1076696688.html
الاتحاد الأوروبي يرفض خطة السلام الصينية ويتمسك بمقترح زيلينسكي
الاتحاد الأوروبي يرفض خطة السلام الصينية ويتمسك بمقترح زيلينسكي
شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:36+0000
2023-05-05T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده من أجل تعزيز إنتاج الذخائر لتزويدها لأوكرانيا، فضلا عن تعويض الانخفاض الكبير في مخازن الدول الأوروبية عقب الدعم العسكري المتواصل لكييف".ونوه الدبلوماسي الأوروبي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه انخفاضا كبيرا في إنتاج الذخائر الأمر الذي دفع الدول الأعضاء إلى تسريع تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا.وبحسب الدبلوماسي، فإن "الاتحاد الأوروبي عليه آلا يدفع الصين باتجاه روسيا"، بل عليه "الحفاظ على العلاقات الصينية الأوروبية لدعم مصالحه"، على حد زعمه.
https://sputnikarabic.ae/20230505/البيت-الأبيض-الصين-وروسيا-ترغبان-برؤية-الفوضى-تعم-النظام-الأمريكي-1076685497.html
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الاتحاد الأوروبي يرفض خطة السلام الصينية ويتمسك بمقترح زيلينسكي

11:36 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة، على أن خطة السلام "الوحيدة والمناسبة" لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، معبرًا عن رفضه للمقترح الصيني.
وقال الدبلوماسي الأوروبي، خلال مشاركته في مؤتمر يعقده أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".

وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف (الحرب الروسية) ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده من أجل تعزيز إنتاج الذخائر لتزويدها لأوكرانيا، فضلا عن تعويض الانخفاض الكبير في مخازن الدول الأوروبية عقب الدعم العسكري المتواصل لكييف".
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
البيت الأبيض: الصين وروسيا ترغبان برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي
06:06 GMT
ونوه الدبلوماسي الأوروبي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه انخفاضا كبيرا في إنتاج الذخائر الأمر الذي دفع الدول الأعضاء إلى تسريع تعزيز القدرات الصناعية الدفاعية بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا.

وجدد بوريل عزمه زيارة بكين مستقبلا عقب إلغائها بسبب إصابته بفيروس كورونا، متطرقا إلى "أهمية دور الصين باعتبارها دوله قوية للتوسط لإنهاء الحرب الروسية، وتأثيرها على موسكو".

وبحسب الدبلوماسي، فإن "الاتحاد الأوروبي عليه آلا يدفع الصين باتجاه روسيا"، بل عليه "الحفاظ على العلاقات الصينية الأوروبية لدعم مصالحه"، على حد زعمه.
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