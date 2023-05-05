https://sputnikarabic.ae/20230505/الخطوط-الجوية-التونسية-تزيد-رحلاتها-إلى-لندن-1076708242.html
الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن
الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن
رفعت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، عدد رحلاتها إلى مطار لندن ''غاتويك''. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T16:06+0000
2023-05-05T16:06+0000
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ونقلت قناة "نسمة" التونسية أنه بموجب قرار رفع عدد رحلات الخطوط التونسية من وإلى مطار لندن "غاتويك" فقد الشركة تسير أربع رحلات في الأسبوع عوضا عن رحلتين، وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة.وأوضحت الشركة التونسية أنه تقرر إطلاق هذه الرحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة على هذه الوجهة لتسهيل التنقلات خلال فصل الصيف.يذكر أن إيرادات شركة الخطوط التونسية كانت قد ارتفعت خلال 2022 بنحو 107% وفقاً لبورصة أوراق تونس، محققة بذلك أعلى إيرادات للشركات المدرجة بالبورصة التونسية.وجاء ارتفاع الإيرادات من 600 مليون دينار أي ما يعادل 191 مليون دولار في 2021 إلى 1.262 مليار دينار أي ما يعادل 403 ملايين دولار.وتستهدف الخطوط التونسية تطبيق برنامج إصلاح جديد لإنعاش الناقلة الوطنية وبدأت شراء طائرات جديدة بهدف تجديد أسطولها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/تونس-تشهد-زيادة-غير-مسبوقة-في-أعداد-المهاجرين-1076669044.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, بريطانيا
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, بريطانيا
الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن
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رفعت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، عدد رحلاتها إلى مطار لندن ''غاتويك''.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية أنه بموجب قرار رفع عدد رحلات الخطوط التونسية من وإلى مطار لندن "غاتويك" فقد الشركة تسير أربع رحلات في الأسبوع عوضا عن رحلتين، وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة.
وأوضحت الشركة التونسية أنه تقرر إطلاق هذه الرحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة على هذه الوجهة لتسهيل التنقلات خلال فصل الصيف.
يذكر أن إيرادات شركة الخطوط التونسية
كانت قد ارتفعت خلال 2022 بنحو 107% وفقاً لبورصة أوراق تونس، محققة بذلك أعلى إيرادات للشركات المدرجة بالبورصة التونسية.
وجاء ارتفاع الإيرادات من 600 مليون دينار أي ما يعادل 191 مليون دولار في 2021 إلى 1.262 مليار دينار أي ما يعادل 403 ملايين دولار.
وتستهدف الخطوط التونسية تطبيق برنامج إصلاح جديد لإنعاش الناقلة الوطنية وبدأت شراء طائرات جديدة بهدف تجديد أسطولها.