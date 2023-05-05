عربي
https://sputnikarabic.ae/20230505/الخطوط-الجوية-التونسية-تزيد-رحلاتها-إلى-لندن-1076708242.html
الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن
الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن
رفعت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، عدد رحلاتها إلى مطار لندن ''غاتويك''. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T16:06+0000
2023-05-05T16:06+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048648060_0:12:3077:1743_1920x0_80_0_0_1fcd9ee7d1b8f02a23e11efdeac92676.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية أنه بموجب قرار رفع عدد رحلات الخطوط التونسية من وإلى مطار لندن "غاتويك" فقد الشركة تسير أربع رحلات في الأسبوع عوضا عن رحلتين، وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة.وأوضحت الشركة التونسية أنه تقرر إطلاق هذه الرحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة على هذه الوجهة لتسهيل التنقلات خلال فصل الصيف.يذكر أن إيرادات شركة الخطوط التونسية كانت قد ارتفعت خلال 2022 بنحو 107% وفقاً لبورصة أوراق تونس، محققة بذلك أعلى إيرادات للشركات المدرجة بالبورصة التونسية.وجاء ارتفاع الإيرادات من 600 مليون دينار أي ما يعادل 191 مليون دولار في 2021 إلى 1.262 مليار دينار أي ما يعادل 403 ملايين دولار.وتستهدف الخطوط التونسية تطبيق برنامج إصلاح جديد لإنعاش الناقلة الوطنية وبدأت شراء طائرات جديدة بهدف تجديد أسطولها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/تونس-تشهد-زيادة-غير-مسبوقة-في-أعداد-المهاجرين-1076669044.html
تونس
أخبار تونس اليوم
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048648060_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_debf105834a0e073f39eaec2a9062d0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, بريطانيا
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, بريطانيا

الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن

16:06 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDالخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
رفعت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الجمعة، عدد رحلاتها إلى مطار لندن ''غاتويك''.
ونقلت قناة "نسمة" التونسية أنه بموجب قرار رفع عدد رحلات الخطوط التونسية من وإلى مطار لندن "غاتويك" فقد الشركة تسير أربع رحلات في الأسبوع عوضا عن رحلتين، وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة.
وأوضحت الشركة التونسية أنه تقرر إطلاق هذه الرحلات أيام الاثنين والخميس والجمعة، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي تلبية للطلبات المتزايدة على هذه الوجهة لتسهيل التنقلات خلال فصل الصيف.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
تونس تشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين
أمس, 12:44 GMT
يذكر أن إيرادات شركة الخطوط التونسية كانت قد ارتفعت خلال 2022 بنحو 107% وفقاً لبورصة أوراق تونس، محققة بذلك أعلى إيرادات للشركات المدرجة بالبورصة التونسية.
وجاء ارتفاع الإيرادات من 600 مليون دينار أي ما يعادل 191 مليون دولار في 2021 إلى 1.262 مليار دينار أي ما يعادل 403 ملايين دولار.
وتستهدف الخطوط التونسية تطبيق برنامج إصلاح جديد لإنعاش الناقلة الوطنية وبدأت شراء طائرات جديدة بهدف تجديد أسطولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:07 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала