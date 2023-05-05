https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-1076698623.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
قالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و14 طائرة دون طيار. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:18+0000
2023-05-05T12:18+0000
2023-05-05T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.وبحسب بيان وزارة الدفاع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الأوكرانية. وتم اعتراض سبعة صواريح متعددة من طراز "HIMARS" في يوم واحد".وأضاف البيان: "أنه خلال اليوم، أسقطت القوات الجوية الروسية 14 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.وأفادت الوزارة في البيان: "منذ بدء العملية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 418 طائرة عسكرية أوكرانية، 230 طائرة هليكوبتر، 3963 طائرة دون طيار، 421 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 8992 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1096 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 4739 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 9986 مركبة عسكرية خاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
12:18 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 05.05.2023) تابعنا عبر
قالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و14 طائرة دون طيار.
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الأوكرانية. وتم اعتراض سبعة صواريح متعددة من طراز "HIMARS" في يوم واحد".
وأضاف البيان: "أنه خلال اليوم، أسقطت القوات الجوية الروسية 14 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.
وأفادت الوزارة في البيان: "منذ بدء العملية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 418 طائرة عسكرية أوكرانية، 230 طائرة هليكوبتر، 3963 طائرة دون طيار، 421 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 8992 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1096 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 4739 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 9986 مركبة عسكرية خاصة.