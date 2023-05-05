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القوات الروسية تدمر مستودعات اللواءين "54" و"110" الآليين الأوكرانيين
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الدفاعات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-1076698623.html
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"
قالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و14 طائرة دون طيار. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:18+0000
2023-05-05T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.وبحسب بيان وزارة الدفاع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الأوكرانية. وتم اعتراض سبعة صواريح متعددة من طراز "HIMARS" في يوم واحد".وأضاف البيان: "أنه خلال اليوم، أسقطت القوات الجوية الروسية 14 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.وأفادت الوزارة في البيان: "منذ بدء العملية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 418 طائرة عسكرية أوكرانية، 230 طائرة هليكوبتر، 3963 طائرة دون طيار، 421 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 8992 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1096 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 4739 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 9986 مركبة عسكرية خاصة.
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روسيا

الدفاعات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"

12:18 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 12:43 GMT 05.05.2023)
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قالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و14 طائرة دون طيار.
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، دمرت أنظمة الدفاع الجوي في مناطق زولوتايا بالكا وتياغينكا في مقاطعة خيرسون طائرتين من طراز "سو-25" تابعتين للقوات الأوكرانية. وتم اعتراض سبعة صواريح متعددة من طراز "HIMARS" في يوم واحد".
وأضاف البيان: "أنه خلال اليوم، أسقطت القوات الجوية الروسية 14 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه.
وأفادت الوزارة في البيان: "منذ بدء العملية الخاصة، دمرت القوات الروسية، 418 طائرة عسكرية أوكرانية، 230 طائرة هليكوبتر، 3963 طائرة دون طيار، 421 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 8992 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1096 مركبة قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 4739 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 9986 مركبة عسكرية خاصة.
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