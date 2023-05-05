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إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230505/الصين-تبدي-استعدادها-للعمل-مع-روسيا-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1076684004.html
الصين تبدي استعدادها للعمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا
الصين تبدي استعدادها للعمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، استعداد بكين للعمل مع موسكو وتقديم مساهمة حقيقية في تسوية الأزمة الأوكرانية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T03:42+0000
2023-05-05T03:42+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف: ""ستعمل الصين باستمرار على تعزيز مفاوضات السلام. ونحن على استعداد لتقديم مساهمة حقيقية في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الاتصالات والتنسيق مع روسيا".وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، أكد الطرفان، خلال اللقاء، استعدادهما لتعزيز التنسيق والتعاون في إطار الهياكل المتعددة الأشكال مثل البريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون، و"مقاومة جميع أشكال الهيمنة".وجرى الاجتماع، أمس الأربعاء 4 مايو/آيار، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند.ونشرت الخارجية الصينية، مارس/آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-خطة-الصين-حول-أوكرانيا-قد-تكون-أساسا-لجهود-السلام-في--المستقبل-1076151317.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تبدي استعدادها للعمل مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا

03:42 GMT 05.05.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورعملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
عملي روسيا و الصين في منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكدت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، استعداد بكين للعمل مع موسكو وتقديم مساهمة حقيقية في تسوية الأزمة الأوكرانية.
بكين - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف: ""ستعمل الصين باستمرار على تعزيز مفاوضات السلام. ونحن على استعداد لتقديم مساهمة حقيقية في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية من خلال الاتصالات والتنسيق مع روسيا".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
موسكو: خطة الصين حول أوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل
21 أبريل, 09:41 GMT
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، أكد الطرفان، خلال اللقاء، استعدادهما لتعزيز التنسيق والتعاون في إطار الهياكل المتعددة الأشكال مثل البريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون، و"مقاومة جميع أشكال الهيمنة".
وجرى الاجتماع، أمس الأربعاء 4 مايو/آيار، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند.
ونشرت الخارجية الصينية، مارس/آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
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