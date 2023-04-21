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https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-خطة-الصين-حول-أوكرانيا-قد-تكون-أساسا-لجهود-السلام-في--المستقبل-1076151317.html
موسكو: خطة الصين حول أوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل
موسكو: خطة الصين حول أوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل
قال نائب وزير الخارجية الروسة، ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، إن بعض بنود "خطة السلام" التي قدمتها الصين حول أوكرانيا، قد تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل. 21.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-21T09:41+0000
2023-04-21T10:08+0000
الصين
روسيا
سلام
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وأضاف غالوزين: "أولا وقبل كل شيء، نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نيتهم ​​الصادقة والمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية".وأفاد غالوزين، في مقابلة مع "RT"، بأن " الطرفين لديهما مواقف مشتركة بشأن العديد من القضايا مثل أهمية ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قابلية أمن الدول للتجزئة".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في وقت سابق، أن بكين على اتصال مع كل جوانب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك أوكرانيا.ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-يمكن-اعتبار-خطة-السلام-الصينية-حيال-أوكرانيا-كأساس-لتسوية-سلمية-1075004814.html
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الصين, روسيا, سلام
الصين, روسيا, سلام

موسكو: خطة الصين حول أوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل

09:41 GMT 21.04.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 21.04.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قال نائب وزير الخارجية الروسة، ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، إن بعض بنود "خطة السلام" التي قدمتها الصين حول أوكرانيا، قد تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل.
وأضاف غالوزين: "أولا وقبل كل شيء، نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نيتهم ​​الصادقة والمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية".
وأفاد غالوزين، في مقابلة مع "RT"، بأن " الطرفين لديهما مواقف مشتركة بشأن العديد من القضايا مثل أهمية ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قابلية أمن الدول للتجزئة".

وأكد نائب الوزير على أن، "روسيا والصين شريكان استراتيجيان. وأن بعض بنود خطة السلام التي قدمها زملاؤنا الصينيون يمكن أن تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل".

Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
بوتين: يمكن اعتبار خطة السلام الصينية حيال أوكرانيا كأساس لتسوية سلمية
21 مارس, 18:31 GMT
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في وقت سابق، أن بكين على اتصال مع كل جوانب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك أوكرانيا.

وقالت نينغ، تعليقًا على محادثة هاتفية بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تحافظ الصين على تعاونها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا، حيث تقف الصين دائمًا إلى جانب السلام، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للإسهام في السلام".

ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
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