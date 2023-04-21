https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-خطة-الصين-حول-أوكرانيا-قد-تكون-أساسا-لجهود-السلام-في--المستقبل-1076151317.html

موسكو: خطة الصين حول أوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل

موسكو: خطة الصين حول أوكرانيا قد تكون أساسا لجهود السلام في المستقبل

قال نائب وزير الخارجية الروسة، ميخائيل غالوزين، اليوم الجمعة، إن بعض بنود "خطة السلام" التي قدمتها الصين حول أوكرانيا، قد تكون أساسًا لجهود السلام في المستقبل. 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T09:41+0000

2023-04-21T09:41+0000

2023-04-21T10:08+0000

الصين

روسيا

سلام

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وأضاف غالوزين: "أولا وقبل كل شيء، نحن ممتنون لشركائنا الصينيين على نيتهم ​​الصادقة والمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية".وأفاد غالوزين، في مقابلة مع "RT"، بأن " الطرفين لديهما مواقف مشتركة بشأن العديد من القضايا مثل أهمية ميثاق الأمم المتحدة، وعدم قابلية أمن الدول للتجزئة".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في وقت سابق، أن بكين على اتصال مع كل جوانب الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك أوكرانيا.ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.

https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-يمكن-اعتبار-خطة-السلام-الصينية-حيال-أوكرانيا-كأساس-لتسوية-سلمية-1075004814.html

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