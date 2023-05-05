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https://sputnikarabic.ae/20230505/الطوارئ-الروسية-تخمد-حريقا-ثان-في-مصفاة-إلسكي-جنوبي-روسيا-1076686781.html
الطوارئ الروسية تخمد حريقا ثانيا جنوبي روسيا
الطوارئ الروسية تخمد حريقا ثانيا جنوبي روسيا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنه تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في مصفاة إلسكي لتكرير النفط في مقاطعة كراسنودار جنوبي روسيا، وحسب المعلومات... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T07:40+0000
2023-05-05T07:42+0000
روسيا
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وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ في بيان لها: "عند الساعة 8.39 صباحا ووفقا لجدول المغادرة توجهت وحدات الإطفاء والإنقاذ عقب إنذار بنشوب حريق على درجة مرتفعة من الخطورة، وعند 9.00 تم إخماد الحريق قبل وصول وحدات الطوارئ على مساحة 60 مترا مربعا".وأشار البيان إلى أنه بحسب البيانات الأولية لا توجد ضحايا أو إصابات.
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الطوارئ الروسية تخمد حريقا ثانيا جنوبي روسيا

07:40 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 07:42 GMT 05.05.2023)
© AP Photo / Srdjan Ilicعامل أمن يشير إلى احتراق صهاريج لتكرير النفط في بانشيفو، على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال بلغراد، 18 أبريل/ نيسان 1999.
عامل أمن يشير إلى احتراق صهاريج لتكرير النفط في بانشيفو، على بعد حوالي 16 كيلومترًا شمال بلغراد، 18 أبريل/ نيسان 1999. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Srdjan Ilic
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أنه تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في مصفاة إلسكي لتكرير النفط في مقاطعة كراسنودار جنوبي روسيا، وحسب المعلومات الأولية لا توجد أي إصابات.
وقالت المديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ في بيان لها: "عند الساعة 8.39 صباحا ووفقا لجدول المغادرة توجهت وحدات الإطفاء والإنقاذ عقب إنذار بنشوب حريق على درجة مرتفعة من الخطورة، وعند 9.00 تم إخماد الحريق قبل وصول وحدات الطوارئ على مساحة 60 مترا مربعا".
وأشار البيان إلى أنه بحسب البيانات الأولية لا توجد ضحايا أو إصابات.
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