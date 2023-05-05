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https://sputnikarabic.ae/20230505/بلينكن-وفيصل-بن-فرحان-يبحثان-مستجدات-الأوضاع-في-السودان-واليمن-هاتفيا-1076712535.html
بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا
بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا
تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T22:51+0000
2023-05-05T21:51+0000
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وأكد الوزيران على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.وبحث الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.من جهتها قالت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، لإنهاء الأزمة في اليمن.يأتي ذلك بعدما توجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء اليوم، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما والتي من المقرر انطلاقها غدا السبت.وانطلاق الوفدين إلى جدة استجابة لمبادرة أمريكية سعودية لحل الصراع في السودان، والذي لم تتمكن هدنة هشة تجددت عدة مرات من إنهائه أو السيطرة عليه.
https://sputnikarabic.ae/20230505/وفدا-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يغادران-إلى-جدة-والخارجية-السعودية-تعلق-1076710005.html
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وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية السعودي, أخبار السودان اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية السعودي, أخبار السودان اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي

بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا

22:51 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKOوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
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تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.
وأكد الوزيران على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وبحث الوزيران أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
من جهتها قالت الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزامه بدفع الجهود من أجل عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، لإنهاء الأزمة في اليمن.
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
وفدا الجيش السوداني و"الدعم السريع" يغادران إلى جدة لإجراء مفاوضات
18:21 GMT
يأتي ذلك بعدما توجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء اليوم، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما والتي من المقرر انطلاقها غدا السبت.
وانطلاق الوفدين إلى جدة استجابة لمبادرة أمريكية سعودية لحل الصراع في السودان، والذي لم تتمكن هدنة هشة تجددت عدة مرات من إنهائه أو السيطرة عليه.
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