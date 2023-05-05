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https://sputnikarabic.ae/20230505/جهاز-الأمن-الفيدرالي-يحبط-عملية-إرهابية-ضد-مسؤول-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1076696800.html
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في محطة زابوروجيه النووية
جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في محطة زابوروجيه النووية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط نشاط خلية تخريبية كانت تعد لهجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيا للطاقة النووية. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T11:34+0000
2023-05-05T11:57+0000
روسيا
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وجاء في بيان الجهاز بهذا الصدد: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في مقاطعة زابوروجيا، أنشطة مجموعة إرهابية تخريبية، تتألف من عملاء جهاز الأمن الأوكراني".وتابع البيان: "نتيجة التدابير التي تم اتخاذها، تم إحباط عمل إرهابي، وهو في طور الإعداد، ضد أحد مدراء محطة زابوروجيا للطاقة النووية".وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230413/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-استخدام-الغرب-سلاحا-جديدا-ضد-روسيا-1075865767.html
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي يحبط عملية إرهابية ضد مسؤول في محطة زابوروجيه النووية

11:34 GMT 05.05.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 05.05.2023)
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ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط نشاط خلية تخريبية كانت تعد لهجوم إرهابي ضد أحد مدراء محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وجاء في بيان الجهاز بهذا الصدد: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في مقاطعة زابوروجيا، أنشطة مجموعة إرهابية تخريبية، تتألف من عملاء جهاز الأمن الأوكراني".
وتابع البيان: "نتيجة التدابير التي تم اتخاذها، تم إحباط عمل إرهابي، وهو في طور الإعداد، ضد أحد مدراء محطة زابوروجيا للطاقة النووية".
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وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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