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https://sputnikarabic.ae/20230505/زلزال-بقوة-63-درجة-يضرب-وسط-اليابان-1076686870.html
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان
أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا في وسط البلاد. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T07:46+0000
2023-05-05T07:46+0000
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وحسب وكالة "كيودو" اليابانية، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال.ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.وذكرت الوكالة، أن السلطات تحقق في تقارير عن وجود مبان متضررة، في حين لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.ووفقا للوكالة، لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.وتشهد اليابان غالبا زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا للزلازل.
https://sputnikarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليابان

07:46 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا في وسط البلاد.
وحسب وكالة "كيودو" اليابانية، أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال.
ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.
وذكرت الوكالة، أن السلطات تحقق في تقارير عن وجود مبان متضررة، في حين لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
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ووفقا للوكالة، لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.
وتشهد اليابان غالبا زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.
وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا للزلازل.
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