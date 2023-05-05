https://sputnikarabic.ae/20230505/غارة-تركية-تودي-بقيادي-أجنبي-موال-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1076700003.html
غارة تركية تودي بقيادي أجنبي موال للجيش الأمريكي شرقي سوريا
غارة تركية تودي بقيادي أجنبي موال للجيش الأمريكي شرقي سوريا
قتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد شنّه الطيران التركي شرقي سوريا، ليرتفع عدد القتلى في صفوفهم منذ بداية العام الحالي... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T12:58+0000
2023-05-05T12:58+0000
2023-05-05T12:58+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن ثلاثة من مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي (من جنسية غير سورية) فيها قتلوا، اليوم الجمعة 5 أيار/ مايو، بقصف جوي عبر مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي في ريف محافظة الحسكة.وبهذا الاستهداف الجوي الجديد، يرتفع عدد الاستهدافات التركية الجوية لمناطق سيطرة "قسد" إلى 13 عملية منذ مطلع العام الحالي 2023، تسببت بمقتل 5 مدنيين بينهم طفل ومواطنة، و11 قتلى من العسكريين الموالين للجيش الأمريكي، بالإضافة لإصابة عدد كبير منهم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, استهداف, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, استهداف, أخبار تركيا اليوم
غارة تركية تودي بقيادي أجنبي موال للجيش الأمريكي شرقي سوريا
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قتلت مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في استهداف جوي جديد شنّه الطيران التركي شرقي سوريا، ليرتفع عدد القتلى في صفوفهم منذ بداية العام الحالي إلى 11 قتيلا وإصابة عدد كبير آخر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن ثلاثة من مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي (من جنسية غير سورية) فيها قتلوا، اليوم الجمعة 5 أيار/ مايو، بقصف جوي عبر مسيّرة تابعة لسلاح الجو التركي في ريف محافظة الحسكة.
وتابعت المصادر أن القصف استهدف سيارة عسكرية كانت تقل عناصر لما يسمى قوات "الدفاع الذاتي" التابعة لقوات "قسد"، بالقرب من أحد الحواجز العسكرية التابعة لهم في قرية القيروان التابعة لبلدة تل حميس شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى مقتل قيادي و2 من مرافقيه.
وبهذا الاستهداف الجوي الجديد، يرتفع عدد الاستهدافات التركية الجوية لمناطق سيطرة "قسد" إلى 13 عملية منذ مطلع العام الحالي 2023، تسببت بمقتل 5 مدنيين بينهم طفل ومواطنة، و11 قتلى من العسكريين الموالين للجيش الأمريكي، بالإضافة لإصابة عدد كبير منهم.