https://sputnikarabic.ae/20230505/مقارنة-بين-المسيرات-الانتحارية-الروسية-والأمريكية-1076702594.html
مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
قام فريق "سبوتنيك" بعمل مقارنة دقيقة بين المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" الروسية ونظيرتها "سويتشبليد-600" الأمريكي. 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T14:21+0000
2023-05-05T14:21+0000
2023-05-05T14:21+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076702371_13:0:1576:879_1920x0_80_0_0_4ab441d605d5cba0e42fc3c1c461016a.png
الاختلاف الرئيسي بين المسيرتين الانتحاريتين "لانتسيت-3" و "سويتشبليد-600" يكمن في تكويناتها الديناميكية الهوائية.وبالتالي، فإن "سويتشبليد-600" مزودة بأربعة أجنحة مستقيمة، بينما "لانتسيت-3" تم إنشاؤها وفقًا لمخطط "X مزدوج".يسمح التصميم للمسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" المناورة بسرعات عالية، خلال توصيل "حمولتها" إلى الهدف، ما يجعل الضربات "جراحية" عالية الدقة، وهو ما ينعكس في اسم المسيرة نفسها. (لانسيت بالروسية تعني مشرط جراحي).نادرًا ما تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المسيرات الأمريكية في العملية العسكرية الخاصة، نظرًا لمدى طيرانها القصير والتحكم غير الملائم والتكلفة العالية.لذلك، بالكاد يمكن رؤيتها "سويتشبليد-600" ولا تتعدى بضعة فيديوهات مسجلة لها في الاستخدام. على عكس "لانتسيت-3"، التي تتفوق في ميدان المعركة ولديها عشرات التسجيلات.وترون في الفيديوجراف التالي مقارنة دقيقة بين المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" الروسية ونظيرتها "سويتشبليد-600" الأمريكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076702371_208:0:1380:879_1920x0_80_0_0_5f4d60d05d0ef6fd9acb74d861296403.png
مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
2023-05-05T14:21+0000
true
PT0M53S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, видео, رصد عسكري
انفوجرافيك, видео, رصد عسكري
مقارنة بين المسيرات الانتحارية الروسية والأمريكية
تابعنا عبر
قام فريق "سبوتنيك" بعمل مقارنة دقيقة بين المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" الروسية ونظيرتها "سويتشبليد-600" الأمريكي.
الاختلاف الرئيسي بين المسيرتين الانتحاريتين "لانتسيت-3" و "سويتشبليد-600" يكمن في تكويناتها الديناميكية الهوائية.
وبالتالي، فإن "سويتشبليد-600" مزودة بأربعة أجنحة مستقيمة، بينما "لانتسيت-3" تم إنشاؤها وفقًا لمخطط "X مزدوج".
يسمح التصميم للمسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" المناورة بسرعات عالية، خلال توصيل "حمولتها" إلى الهدف، ما يجعل الضربات "جراحية" عالية الدقة، وهو ما ينعكس في اسم المسيرة نفسها. (لانسيت بالروسية تعني مشرط جراحي).
نادرًا ما تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المسيرات الأمريكية في العملية العسكرية الخاصة
، نظرًا لمدى طيرانها القصير والتحكم غير الملائم والتكلفة العالية.
لذلك، بالكاد يمكن رؤيتها "سويتشبليد-600" ولا تتعدى بضعة فيديوهات مسجلة لها في الاستخدام. على عكس "لانتسيت-3"، التي تتفوق في ميدان المعركة ولديها عشرات التسجيلات.
وترون في الفيديوجراف التالي مقارنة دقيقة بين المسيرة الانتحارية "لانتسيت-3" الروسية ونظيرتها "سويتشبليد-600" الأمريكي.