https://sputnikarabic.ae/20230505/هم-ناكرون-للجميل-زاخاروفا-تعلق-على-هدم-السلطات-البولندية-نصبا-يخلد-ذكرى-جنود-الجيش-الأحمر--1076702053.html
"هم ناكرون للجميل"... زاخاروفا تعلق على هدم السلطات البولندية نصبا يخلد ذكرى جنود الجيش الأحمر
"هم ناكرون للجميل"... زاخاروفا تعلق على هدم السلطات البولندية نصبا يخلد ذكرى جنود الجيش الأحمر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، السلطات البولندية، بأنها "ناكرة للجميل"، وذلك في تعليقها على هدم نصب الامتنان للجيش... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T13:53+0000
2023-05-05T13:53+0000
2023-05-05T13:53+0000
روسيا
الخارجية الروسية
بولندا
نصب تذكاري
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الجمعة: "ابتداءً من اليوم، هم ناكرون للجميل، بشكل رسمي".وبث معهد الذاكرة الوطنية لبولندا عملية هدم النصب التذكاري على الهواء مباشرة.وشيد نصب الامتنان للجيش الأحمر، في عام 1945، عند تقاطع شارعي سكلادوفسكايا - كوري وجيرومسكي في المدينة؛ وذلك تخليدا لذكرى 676 عسكريا من أفراد الجبهة الأوكرانية الأولى في الجيش الأحمر، الذين قتلوا في معارك آذار/مارس عام 1945، من أجل تحرير المدينة المذكورة.جدير بالذكر، أن هناك مئات من النصب التذكارية لجنود وضباط الجيش الأحمر، الذين قدموا حياتهم من أجل تحرير بولندا، تم هدمها في السنوات الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20170719/روسيا-إجراءات-بولوندا-1025168391.html
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روسيا, الخارجية الروسية, بولندا, نصب تذكاري
روسيا, الخارجية الروسية, بولندا, نصب تذكاري
"هم ناكرون للجميل"... زاخاروفا تعلق على هدم السلطات البولندية نصبا يخلد ذكرى جنود الجيش الأحمر
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، السلطات البولندية، بأنها "ناكرة للجميل"، وذلك في تعليقها على هدم نصب الامتنان للجيش الأحمر السوفييتي، في مدينة غلوبتشيتسي البولندية.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على موقع "تلغرام"، اليوم الجمعة: "ابتداءً من اليوم، هم ناكرون للجميل، بشكل رسمي".
وبث معهد الذاكرة الوطنية لبولندا عملية هدم النصب التذكاري على الهواء مباشرة.
وشيد نصب الامتنان للجيش الأحمر، في عام 1945، عند تقاطع شارعي سكلادوفسكايا - كوري وجيرومسكي في المدينة؛ وذلك تخليدا لذكرى 676 عسكريا من أفراد الجبهة الأوكرانية الأولى في الجيش الأحمر، الذين قتلوا في معارك آذار/مارس عام 1945، من أجل تحرير المدينة المذكورة.
جدير بالذكر، أن هناك مئات من النصب التذكارية لجنود وضباط الجيش الأحمر، الذين قدموا حياتهم من أجل تحرير بولندا، تم هدمها في السنوات الأخيرة.