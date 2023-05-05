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https://sputnikarabic.ae/20230505/وزير-سعودي-يشيد-بشجاعة-وصدق-محمد-بن-سلمان-في-إيصال-رسالة-الوسطية-فيديو-1076709883.html
وزير سعودي يشيد بشجاعة وصدق محمد بن سلمان في إيصال رسالة الوسطية... فيديو
وزير سعودي يشيد بشجاعة وصدق محمد بن سلمان في إيصال رسالة الوسطية... فيديو
أشاد وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ‏اليوم الجمعة، بدور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان،... 05.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-05T18:33+0000
2023-05-05T18:33+0000
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وأكد في كلمة له، بثتها قناة "الإخبارية" السعودية، أن ابن سلمان "كان شجاعا وقويا وصادقا مخلصا في إيصال رسالة الوسطية، وأن تكون موافقة لما يحقق ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية".وتابع متحدثا عن "حراك عظيم تبنّاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقام عليه على تنفيذه ولي العهد، يجب أن يفخر به جميع المواطنين في العالم، بل المسلمين أجمع".وأردف أن "هذا الحراك تسبب في تغيير المياه الراكدة والآسنة، بعد ما كان الإنسان مختطفا من فئات لا تخاف الله سبحانه وتعالي، لا في البشر ولا في الأرض ولا غيرها، واستغلوا هذا الدين للتدمير ولتغليظ الناس واستغلوه لتنفيذ ما تنطوي عليه قلوبهم وعقولهم المتعفنة التي تقطر دماء وكراهية وحقدا على الجميع"، وفق قوله.وشدد وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في كلمته أن الوزارة "ستقف سدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف، ضد كل من يحاول أن يمتطي الدين للوصول إلى الدنيا، أو الوصول للسياسة أو تقليب الوطن، سواء في المملكة أو في أي بلد بالعالم".
السعودية
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ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

وزير سعودي يشيد بشجاعة وصدق محمد بن سلمان في إيصال رسالة الوسطية... فيديو

18:33 GMT 05.05.2023
© AFP 2023 / RUNGROJ YONGRITمحمد بن سلمان في تايلاند
محمد بن سلمان في تايلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
محمد بن سلمان في تايلاند
© AFP 2023 / RUNGROJ YONGRIT
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أشاد وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ‏اليوم الجمعة، بدور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نشر رسالة الوسطية.‏
وأكد في كلمة له، بثتها قناة "الإخبارية" السعودية، أن ابن سلمان "كان شجاعا وقويا وصادقا مخلصا في إيصال رسالة الوسطية، وأن تكون موافقة لما يحقق ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية".
وتابع متحدثا عن "حراك عظيم تبنّاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وقام عليه على تنفيذه ولي العهد، يجب أن يفخر به جميع المواطنين في العالم، بل المسلمين أجمع".
وأردف أن "هذا الحراك تسبب في تغيير المياه الراكدة والآسنة، بعد ما كان الإنسان مختطفا من فئات لا تخاف الله سبحانه وتعالي، لا في البشر ولا في الأرض ولا غيرها، واستغلوا هذا الدين للتدمير ولتغليظ الناس واستغلوه لتنفيذ ما تنطوي عليه قلوبهم وعقولهم المتعفنة التي تقطر دماء وكراهية وحقدا على الجميع"، وفق قوله.
وشدد وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في كلمته أن الوزارة "ستقف سدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف، ضد كل من يحاول أن يمتطي الدين للوصول إلى الدنيا، أو الوصول للسياسة أو تقليب الوطن، سواء في المملكة أو في أي بلد بالعالم".
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