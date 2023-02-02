https://sputnikarabic.ae/20230202/إقالة-محافظ-البنك-المركزي-السعودي-من-منصبه-1073037102.html

الملك سلمان يقيل محافظ البنك المركزي السعودي

الملك سلمان يقيل محافظ البنك المركزي السعودي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإقالة محافظ البنك المركزي في المملكة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T12:46+0000

2023-02-02T12:46+0000

2023-02-02T13:21+0000

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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الرياض

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وأكدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقال فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.وأمر العاهل السعودي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، بدلا من فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، المحافظ السابق.ويذكر أن أيمن السياري قد عين نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في العام 2019، وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013- 2019.وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أكد البنك المركزي السعودي مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.وأشار البنك في بيان له إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.ولفت البيان إلى إلى أن هذا "المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها".

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العالم العربي, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, تعيينات جديدة, الرياض, مكة