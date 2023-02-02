الملك سلمان يقيل محافظ البنك المركزي السعودي
12:46 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 13:21 GMT 02.02.2023)
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
© AP Photo / Saudi Press Agency
يتبع
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإقالة محافظ البنك المركزي في المملكة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقال فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، ويعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/E3hOgIkKQR— واس الأخبار الملكية (@spagov) February 2, 2023
وأمر العاهل السعودي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، بدلا من فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، المحافظ السابق.
ويذكر أن أيمن السياري قد عين نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في العام 2019، وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013- 2019.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أكد البنك المركزي السعودي مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
#البنك_المركزي_السعودي يواصل اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي.https://t.co/9KYsra5qf3 pic.twitter.com/K4fIo8PvPG— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) January 23, 2023
وأشار البنك في بيان له إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.
ولفت البيان إلى إلى أن هذا "المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها".