عربي
https://sputnikarabic.ae/20230202/إقالة-محافظ-البنك-المركزي-السعودي-من-منصبه-1073037102.html
الملك سلمان يقيل محافظ البنك المركزي السعودي
الملك سلمان يقيل محافظ البنك المركزي السعودي
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإقالة محافظ البنك المركزي في المملكة. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T12:46+0000
2023-02-02T13:21+0000
العالم العربي
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تعيينات جديدة
الرياض
مكة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103811/93/1038119304_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_4296fea3770b0b37a6599e5818f6309a.jpg
وأكدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقال فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.وأمر العاهل السعودي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، بدلا من فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، المحافظ السابق.ويذكر أن أيمن السياري قد عين نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في العام 2019، وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013- 2019.وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أكد البنك المركزي السعودي مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.وأشار البنك في بيان له إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.ولفت البيان إلى إلى أن هذا "المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها".
السعودية
الرياض
مكة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103811/93/1038119304_144:0:2000:1392_1920x0_80_0_0_fb3604d8c763b89442639069761a4f23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, تعيينات جديدة, الرياض, مكة
العالم العربي, السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, تعيينات جديدة, الرياض, مكة

الملك سلمان يقيل محافظ البنك المركزي السعودي

12:46 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 13:21 GMT 02.02.2023)
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© AP Photo / Saudi Press Agency
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإقالة محافظ البنك المركزي في المملكة.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقال فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
وأمر العاهل السعودي بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، محافظا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير، بدلا من فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك، المحافظ السابق.
ويذكر أن أيمن السياري قد عين نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي في العام 2019، وشغل منصب وكيل المحافظ للاستثمار في البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 2013- 2019.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أكد البنك المركزي السعودي مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي تماشيًا مع العديد من مبادرات البنوك المركزية عالميًا في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأشار البنك في بيان له إلى أنه يعمل حاليا بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع المعنيّة بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًا.
ولفت البيان إلى إلى أن هذا "المشروع يعد أحد جهود البنك المركزي السعودي المستمرة الرامية إلى دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي واختبارها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Жители села Варваровка Луганской области смотрят на горящий дом - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала