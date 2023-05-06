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https://sputnikarabic.ae/20230506/أردوغان-سنوفر-100-مليار-دولار-من-فاتورة-الطاقة-لخدمة-الشعب-1076739820.html
أردوغان: سنوفر 100 مليار دولار من فاتورة الطاقة لخدمة الشعب
أردوغان: سنوفر 100 مليار دولار من فاتورة الطاقة لخدمة الشعب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستوفر 100 مليار دولار من فاتورة واردات الطاقة وتسخرها لخدمة الشعب. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T20:29+0000
2023-05-06T20:29+0000
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال تجمع انتخابي لحزب "العدالة والتنمية" بولاية مرسين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن بلاده شهدت اكتشافا نفطيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا بولاية شرناق.وأكد أن حكومته سوف تسخر الموارد الناتجة من الاكتشاف النفطي المذكور، التي تقدر بـ 80 مليار دولار، لخدمة الشعب التركي.وأوضح أردوغان أنهم يعتزمون تسخير 100 مليار دولار للشعب التركي، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت توجه لواردات الطاقة قبل اكتشافات النفط والغاز في البلاد.في إطار متصل، قال الرئيس التركي إن حكومته ستخصص جزءا من الغاز الذي تم اكتشافه بالبحر الأسود لإنتاج الأسمدة، في خطوة تهدف لدعم المزارعين.وكان أردوغان قد أعلن قبل أيام عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي غابار بولاية شرناق.
https://sputnikarabic.ae/20230503/أردوغان-الانتخابات-المقبلة-ستكون-الخطوة-الأولى-لمثل-تركيا-القوية-1076629465.html
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أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

أردوغان: سنوفر 100 مليار دولار من فاتورة الطاقة لخدمة الشعب

20:29 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستوفر 100 مليار دولار من فاتورة واردات الطاقة وتسخرها لخدمة الشعب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال تجمع انتخابي لحزب "العدالة والتنمية" بولاية مرسين، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الرئيس التركي إن بلاده شهدت اكتشافا نفطيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميا بولاية شرناق.
وأكد أن حكومته سوف تسخر الموارد الناتجة من الاكتشاف النفطي المذكور، التي تقدر بـ 80 مليار دولار، لخدمة الشعب التركي.
وأوضح أردوغان أنهم يعتزمون تسخير 100 مليار دولار للشعب التركي، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت توجه لواردات الطاقة قبل اكتشافات النفط والغاز في البلاد.
في إطار متصل، قال الرئيس التركي إن حكومته ستخصص جزءا من الغاز الذي تم اكتشافه بالبحر الأسود لإنتاج الأسمدة، في خطوة تهدف لدعم المزارعين.
وكان أردوغان قد أعلن قبل أيام عن اكتشاف حقل نفطي بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يوميًا في جودي غابار بولاية شرناق.
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