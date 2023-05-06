https://sputnikarabic.ae/20230506/الدعم-السريع-ترحب-بالوساطة-لبدء-حوار-مع-الجيش-وتجدد-تمسكها-بحكومة-مدنية-للسودان--1076730817.html
"الدعم السريع" ترحب بالوساطة لبدء حوار مع الجيش وتجدد تمسكها بحكومة مدنية للسودان
"الدعم السريع" ترحب بالوساطة لبدء حوار مع الجيش وتجدد تمسكها بحكومة مدنية للسودان
عبرت قوات الدعم السريع السودانية، ترحيبها بالرعاية الأمريكية السعودية لمحادثات السلام مع القوات المسلحة المنعقدة في جدة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T14:48+0000
2023-05-06T14:48+0000
2023-05-06T14:48+0000
العالم العربي
وساطة
السعودية
أخبار السودان اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، في بيان، "نرحب بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة".ووافق طرفا النزاع في السودان، (قوات الدعم السريع والجيش)، على مقترح أمريكي سعودي، بإرسال وفد من كل جانب لمناقشة تحقيق التهدئة لأغراض إنسانية وحل الأزمة الراهنة نتيجة الأعمال العسكرية المتواصلة بين الطرفين.هذا وورحبت المملكة العربية السعودية وأمريكا، اليوم السبت، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.ودعا البلدان في بيان مشترك، كلا الطرفين إلى استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20230506/وزير-الخارجية-السعودي-نأمل-أن-يقود-حوار-جدة-لإنهاء-الصراع-وانطلاق-العملية-السياسية-في-السودان-1076725292.html
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العالم العربي, وساطة, السعودية, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, وساطة, السعودية, أخبار السودان اليوم
"الدعم السريع" ترحب بالوساطة لبدء حوار مع الجيش وتجدد تمسكها بحكومة مدنية للسودان
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عبرت قوات الدعم السريع السودانية، ترحيبها بالرعاية الأمريكية السعودية لمحادثات السلام مع القوات المسلحة المنعقدة في جدة بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجانبين.
القاهرة- سبوتنيك. وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، في بيان، "نرحب بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة".
كما أكد على موقف قوات الدعم "الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي مستدام".
ووافق طرفا النزاع في السودان، (قوات الدعم السريع والجيش)، على مقترح أمريكي سعودي، بإرسال وفد من كل جانب لمناقشة تحقيق التهدئة لأغراض إنسانية وحل الأزمة الراهنة نتيجة الأعمال العسكرية المتواصلة بين الطرفين.
هذا وورحبت المملكة العربية السعودية وأمريكا، اليوم السبت، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية.
ودعا البلدان في بيان مشترك، كلا الطرفين إلى استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.
وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية
والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.