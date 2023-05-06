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https://sputnikarabic.ae/20230506/الرئيس-الإيراني-يتهم-أمريكا-باحتلال-مناطق-في-سوريا-لنهب-ثرواتها-1076723778.html
الرئيس الإيراني يتهم أمريكا باحتلال مناطق في سوريا لنهب ثرواتها
الرئيس الإيراني يتهم أمريكا باحتلال مناطق في سوريا لنهب ثرواتها
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن "إيران ستبقى تقف جانب سوريا في المستقبل"، مؤكدا أنها "مصرة على الوقوف باستمرار مع الشعب السوري ودعم محور... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T11:43+0000
2023-05-06T11:43+0000
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وأوضح رئيسي، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "سوريا ورغم التهديدات والعقوبات ضدها تقف ضد قوى الشر العالمي من أجل إحقاق الحق والسلام"، مشددا على أن "الموقف السوري محق ومصيب".واتهم أمريكا "باحتلال بعض المناطق في سوريا لنهب ثرواتها في محاولة لتحقيق أهدافها التي فشلت في تحقيقها عبر الإرهاب"، مؤكدا أن "مقاومة الشعب السوري ستهزم مخططاتهم، وسيكون النصر حليف سوريا في النهاية".وأشار إلى أن "الحل لمخاوف دول جوار سوريا هو عودة كل الأراضي السورية لسيادة الدولة"، مشدداً على أنه "يجب ألا يكون هناك أي قوات تركية على أي بقعة من الأرض السورية".ويوم الخميس الماضي، وقع الأسد ورئيسي مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/ فبراير عام 2019، والثانية في أيار/ مايو عام
https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئیس-الإيراني-ندعم-باستمرار-سيادة-سوريا-واستقلالها-ووحدة-أراضيها-1076685994.html
https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئيس-الإيراني-الزيارة-إلى-سوريا-نقطة-تحول-في-تطور-العلاقات-بين-البلدين-1076696140.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم

الرئيس الإيراني يتهم أمريكا باحتلال مناطق في سوريا لنهب ثرواتها

11:43 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Iranian Presidency Office زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سوريا
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Iranian Presidency Office
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن "إيران ستبقى تقف جانب سوريا في المستقبل"، مؤكدا أنها "مصرة على الوقوف باستمرار مع الشعب السوري ودعم محور المقاومة".
وأوضح رئيسي، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "سوريا ورغم التهديدات والعقوبات ضدها تقف ضد قوى الشر العالمي من أجل إحقاق الحق والسلام"، مشددا على أن "الموقف السوري محق ومصيب".
واتهم أمريكا "باحتلال بعض المناطق في سوريا لنهب ثرواتها في محاولة لتحقيق أهدافها التي فشلت في تحقيقها عبر الإرهاب"، مؤكدا أن "مقاومة الشعب السوري ستهزم مخططاتهم، وسيكون النصر حليف سوريا في النهاية".
زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الرئیس الإيراني: ندعم باستمرار سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها
أمس, 06:33 GMT
وأشار إلى أن "الحل لمخاوف دول جوار سوريا هو عودة كل الأراضي السورية لسيادة الدولة"، مشدداً على أنه "يجب ألا يكون هناك أي قوات تركية على أي بقعة من الأرض السورية".
ويوم الخميس الماضي، وقع الأسد ورئيسي مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الرئيس الإيراني: الزيارة إلى سوريا نقطة تحول في تطور العلاقات بين البلدين
أمس, 11:31 GMT
وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/ فبراير عام 2019، والثانية في أيار/ مايو عام
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