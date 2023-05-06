https://sputnikarabic.ae/20230506/الرئيس-الإيراني-يتهم-أمريكا-باحتلال-مناطق-في-سوريا-لنهب-ثرواتها-1076723778.html

الرئيس الإيراني يتهم أمريكا باحتلال مناطق في سوريا لنهب ثرواتها

الرئيس الإيراني يتهم أمريكا باحتلال مناطق في سوريا لنهب ثرواتها

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن "إيران ستبقى تقف جانب سوريا في المستقبل"، مؤكدا أنها "مصرة على الوقوف باستمرار مع الشعب السوري ودعم محور... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T11:43+0000

2023-05-06T11:43+0000

2023-05-06T11:43+0000

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وأوضح رئيسي، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "سوريا ورغم التهديدات والعقوبات ضدها تقف ضد قوى الشر العالمي من أجل إحقاق الحق والسلام"، مشددا على أن "الموقف السوري محق ومصيب".واتهم أمريكا "باحتلال بعض المناطق في سوريا لنهب ثرواتها في محاولة لتحقيق أهدافها التي فشلت في تحقيقها عبر الإرهاب"، مؤكدا أن "مقاومة الشعب السوري ستهزم مخططاتهم، وسيكون النصر حليف سوريا في النهاية".وأشار إلى أن "الحل لمخاوف دول جوار سوريا هو عودة كل الأراضي السورية لسيادة الدولة"، مشدداً على أنه "يجب ألا يكون هناك أي قوات تركية على أي بقعة من الأرض السورية".ويوم الخميس الماضي، وقع الأسد ورئيسي مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/ فبراير عام 2019، والثانية في أيار/ مايو عام

https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئیس-الإيراني-ندعم-باستمرار-سيادة-سوريا-واستقلالها-ووحدة-أراضيها-1076685994.html

https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئيس-الإيراني-الزيارة-إلى-سوريا-نقطة-تحول-في-تطور-العلاقات-بين-البلدين-1076696140.html

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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم