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https://sputnikarabic.ae/20230503/الأسد-ورئيسي-يوقعان-مذكرة-تفاهم-لخطة-التعاون-الشامل-الاستراتيجي-بين-البلدين-1076624576.html
الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي بين البلدين
الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي بين البلدين
وقّع الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T13:38+0000
2023-05-03T13:38+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الأسد ورئيسي وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران.وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين وقّعا على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.وأضافت الوكالة أن الرئيسين وقعا على مذكرة خطة تعاون في المجال الزراعي، ومجال النفط.ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/فبراير عام 2019، والثانية في أيار/مايو عام 2022
https://sputnikarabic.ae/20230502/الحكومة-الإيرانية-زيارة-رئیسي-إلى-سوريا-استمرارا-لسیاسة-حسن-الجوار-التي-تنتهجها-طهران-1076567158.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار ايران اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار ايران اليوم, العالم العربي

الأسد ورئيسي يوقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي بين البلدين

13:38 GMT 03.05.2023
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republicالرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، سوريا
الرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republic
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وقّع الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الأسد ورئيسي وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران.
وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين وقّعا على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.
وأضافت الوكالة أن الرئيسين وقعا على مذكرة خطة تعاون في المجال الزراعي، ومجال النفط.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
الحكومة الإيرانية: زيارة رئیسي إلى سوريا استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران
أمس, 13:00 GMT
ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.
وكان الرئيس الأسد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/فبراير عام 2019، والثانية في أيار/مايو عام 2022
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