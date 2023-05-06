https://sputnikarabic.ae/20230506/باستريكين-محاولة-استهداف-الكرملين-تؤكد-أن-الهجمات-الإرهابية-أسلوب-نموذجي-لكييف-1076714746.html
باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف
باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف
أعلن رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، صباح اليوم السبت، أن محاولة استهداف الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين، تأكيد آخر على أن الهجمات... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:47+0000
2023-05-06T05:47+0000
2023-05-06T05:47+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061430484_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_359bc646516127a202a559c30cc54ee0.jpg
وقال باستريكن في حديث لوكالة "سبوتنيك": هذه الحادثة تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية هي نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الفيدرالية في روسيا بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهداف الكرملين.وفتحت لجنة التحقيق الروسية يوم الأربعاء الماضي قضية جنائية بموجب المادة "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر الرئيس الروسي في الكرملين.وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في وقت سابق، أن نظام كييف حاول ليلة 3 أيار/ مايو استهداف مقر الرئاسة في الكرملين باستخدام مسيرتين تم تعطليهما دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061430484_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_b02e5abab50ef3184907ed008a71b915.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف
تابعنا عبر
أعلن رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، صباح اليوم السبت، أن محاولة استهداف الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين، تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي للقوميين الأوكرانيين.
وقال باستريكن في حديث لوكالة "سبوتنيك": هذه الحادثة تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية هي نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الفيدرالية في روسيا بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهداف الكرملين.
وفتحت لجنة التحقيق الروسية يوم الأربعاء الماضي قضية جنائية بموجب المادة "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر الرئيس الروسي في الكرملين.
وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في وقت سابق، أن نظام كييف حاول ليلة 3 أيار/ مايو استهداف مقر الرئاسة في الكرملين باستخدام مسيرتين تم تعطليهما دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.