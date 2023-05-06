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https://sputnikarabic.ae/20230506/باستريكين-محاولة-استهداف-الكرملين-تؤكد-أن-الهجمات-الإرهابية-أسلوب-نموذجي-لكييف-1076714746.html
باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف
باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف
أعلن رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، صباح اليوم السبت، أن محاولة استهداف الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين، تأكيد آخر على أن الهجمات... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:47+0000
2023-05-06T05:47+0000
روسيا
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وقال باستريكن في حديث لوكالة "سبوتنيك": هذه الحادثة تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية هي نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الفيدرالية في روسيا بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهداف الكرملين.وفتحت لجنة التحقيق الروسية يوم الأربعاء الماضي قضية جنائية بموجب المادة "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر الرئيس الروسي في الكرملين.وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في وقت سابق، أن نظام كييف حاول ليلة 3 أيار/ مايو استهداف مقر الرئاسة في الكرملين باستخدام مسيرتين تم تعطليهما دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
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باستريكين: محاولة استهداف الكرملين تؤكد أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي لكييف

05:47 GMT 06.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، صباح اليوم السبت، أن محاولة استهداف الكرملين في موسكو بطائرتين مسيرتين، تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية أسلوب نموذجي للقوميين الأوكرانيين.
وقال باستريكن في حديث لوكالة "سبوتنيك": هذه الحادثة تأكيد آخر على أن الهجمات الإرهابية هي نمط نموذجي للقوميين الأوكرانيين، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الفيدرالية في روسيا بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهداف الكرملين.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
3 مايو, 18:44 GMT
وفتحت لجنة التحقيق الروسية يوم الأربعاء الماضي قضية جنائية بموجب المادة "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر الرئيس الروسي في الكرملين.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، في وقت سابق، أن نظام كييف حاول ليلة 3 أيار/ مايو استهداف مقر الرئاسة في الكرملين باستخدام مسيرتين تم تعطليهما دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
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