https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
رفعت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء دعوى جنائية بموجب تحت وصف جرمي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T18:44+0000
2023-05-03T18:44+0000
2023-05-03T18:54+0000
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روسيا
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
18:44 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 18:54 GMT 03.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
رفعت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء دعوى جنائية بموجب تحت وصف جرمي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.