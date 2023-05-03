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https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
رفعت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء دعوى جنائية بموجب تحت وصف جرمي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T18:44+0000
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لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين

18:44 GMT 03.05.2023 (تم التحديث: 18:54 GMT 03.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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رفعت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأربعاء دعوى جنائية بموجب تحت وصف جرمي "عمل إرهابي" فيما يتعلق بمحاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
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