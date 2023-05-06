بصفة شريك حوار... الإمارات تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون
© Sputnik . Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول - المراقبون في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergei Bobylev/
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة "شريك حوار".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد "مُنحت دولة الإمارات رسمياً صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي عُقد في غوا بجمهورية الهند يومي 4 و5 أيار/مايو 2023، حيث تُوّجَت مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار".
#الإمارات تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار #وام https://t.co/EBhJVG8rcf pic.twitter.com/1wyZuIvsd3— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 6, 2023
وأضافت أنه "يجسد منح صفة شريك الحوار جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم".
وأكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.
وأكد التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضوًا فاعلاً في المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف ابن زايد "ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. إنّنا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو".