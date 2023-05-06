https://sputnikarabic.ae/20230506/رئيسي-لا-يجب-أن-تكون-هناك-قوات-تركية-أو-أمريكية-في-سوريا-1076738661.html

رئيسي: لا يجب أن تكون هناك قوات تركية أو أمريكية في سوريا

رئيسي: لا يجب أن تكون هناك قوات تركية أو أمريكية في سوريا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران تؤدي دور الوساطة بين دمشق وأنقرة، مؤكدا أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تغادر الأراضي السورية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T19:26+0000

2023-05-06T19:26+0000

2023-05-06T19:26+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

أخبار إيران

إيران

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076648243_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_f3165154af6e2782b46f147c4ac0646e.jpg

جاء ذلك في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، قال فيها رئيسي إن بلاده مستعدة لتقريب وجهات النظر بين الدولتين المسلمتين، في إشارة إلى سوريا وتركيا.وتابع: "يمكن حل المشاكل بينهما عبر المفاوضات والحوار"، مضيفا: "تطرقنا لهذا الموضوع في اجتماع أستانا وفي اجتماعات وزراء الخارجية أيضا".وتابع: "قال أصدقاؤنا الأتراك إنهم يشعرون بانعدام الأمن في بعض نقاط الحدود مع سوريا"، مضيفا: "قلنا لهم أن الحل هو أن تفرض الدولة السورية سيادتها على جميع أراضيها، وهو ما سيحقق الأمن".وأوضح رئيسي أن إيران ترى أن سيطرة الأتراك على بعض الأراضي لن يحول دون المشاكل الأمنية، وأن العكس هو الصحيح.ولفت الرئيس الإيراني إلى أنه يجب أن يتم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والاعتراف بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها.واختتم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى سوريا منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد، الذي زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط/ فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.

https://sputnikarabic.ae/20230506/الرئيس-الإيراني-يتهم-أمريكا-باحتلال-مناطق-في-سوريا-لنهب-ثرواتها-1076723778.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/الجامعة-العربية-قرار-إعادة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-قد-يم-اتخاذه-غدا-1076730980.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار تركيا اليوم