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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/لجنة-التحقيق-الروسية-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-بريليبين-يعترف-بتنفيذ-تعليمات-أوكرانية--1076734547.html
لجنة التحقيق الروسية: المشتبه به في محاولة اغتيال بريليبين يعترف بتنفيذ تعليمات أوكرانية
لجنة التحقيق الروسية: المشتبه به في محاولة اغتيال بريليبين يعترف بتنفيذ تعليمات أوكرانية
صرحت لجنة التحقيق الروسية، بأن المشتبه في تورطه في محاولة اغتيال السياسي الروسي زاخار بريليبين، اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T17:04+0000
2023-05-06T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
محاولة اغتيال
تشكيل لجنة تحقيق
اعتراف
مشتبه به
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تلغرام" اليوم السبت: "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال زاخار بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".هذا وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.وأفادت سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
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روسيا, محاولة اغتيال, تشكيل لجنة تحقيق, اعتراف, مشتبه به, أخبار أوكرانيا
روسيا, محاولة اغتيال, تشكيل لجنة تحقيق, اعتراف, مشتبه به, أخبار أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية: المشتبه به في محاولة اغتيال بريليبين يعترف بتنفيذ تعليمات أوكرانية

17:04 GMT 06.05.2023
© СК РФ / الانتقال إلى بنك الصورلجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين
لجنة التحقيق الروسية في مكان انفجار سيارة ابنة الفيلسوف دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© СК РФ
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صرحت لجنة التحقيق الروسية، بأن المشتبه في تورطه في محاولة اغتيال السياسي الروسي زاخار بريليبين، اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تلغرام" اليوم السبت: "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال زاخار بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقر بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريليبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".

هذا وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
وأفادت سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
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