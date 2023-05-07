عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-مدرسة-جب-الذيب-شرق-بيت-لحم-1076755931.html
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة "التحدي 5" الابتدائية في قرية جب الذيب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ودارت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:25+0000
2023-05-07T12:25+0000
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076754748_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_f97db3d4c5a33670eba257fb6f106fa9.jpg
وقالت شيرين أبو طه، مديرة مدرسة "التحدي 5" لوكالة "سبوتنيك": "إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت الاقتراب من المدرسة، ثم قام جيش الاحتلال بسرقة محتويات المدرسة وهدمهما، وهذا كان شيء مؤلم فمدرسة التحدي 5 مدرسة أطفال، لا تشكل أي خطر على الاحتلال، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتعلم، وسنبقى صامدين على أرضنا ومتمسكين بحقوقنا".وتضم المدرسة نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع، وأشار حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـ"سبوتنيك" إلى أن: "أنَّ عناصر قوات الاحتلال جاؤوا مثل اللصوص متخفين، وقد سرقوا كل محتويات المدرسة، لكننا سنعيد بناءها مرة أخرى، وستستمر العملية التعليمية رغم استهداف الاحتلال للتعليم في فلسطين".ويذكر أنَّ الجيش الإسرائيلي قام في عام 2017 بهدم مدرسة التحدي 5 لأول مرة، ثم أعيد بناؤها في نفس العام، ومع هدمها اليوم سيحرم أكثر من 60 طالباً في المرحلة الابتدائية من حقهم التعليم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076754748_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_70aa470fcca704671db226b4708df46f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, фото
العالم, العالم العربي, фото

الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم

12:25 GMT 07.05.2023
تابعنا عبرTelegram
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة "التحدي 5" الابتدائية في قرية جب الذيب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ودارت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وقالت شيرين أبو طه، مديرة مدرسة "التحدي 5" لوكالة "سبوتنيك": "إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت الاقتراب من المدرسة، ثم قام جيش الاحتلال بسرقة محتويات المدرسة وهدمهما، وهذا كان شيء مؤلم فمدرسة التحدي 5 مدرسة أطفال، لا تشكل أي خطر على الاحتلال، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتعلم، وسنبقى صامدين على أرضنا ومتمسكين بحقوقنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة جب الذيب شرق بيت لحم - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
وتضم المدرسة نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع، وأشار حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـ"سبوتنيك" إلى أن: "أنَّ عناصر قوات الاحتلال جاؤوا مثل اللصوص متخفين، وقد سرقوا كل محتويات المدرسة، لكننا سنعيد بناءها مرة أخرى، وستستمر العملية التعليمية رغم استهداف الاحتلال للتعليم في فلسطين".
ويذكر أنَّ الجيش الإسرائيلي قام في عام 2017 بهدم مدرسة التحدي 5 لأول مرة، ثم أعيد بناؤها في نفس العام، ومع هدمها اليوم سيحرم أكثر من 60 طالباً في المرحلة الابتدائية من حقهم التعليم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала