الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، مدرسة "التحدي 5" الابتدائية في قرية جب الذيب شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ودارت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي في محيط المدرسة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وقالت شيرين أبو طه، مديرة مدرسة "التحدي 5" لوكالة "سبوتنيك": "إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت الاقتراب من المدرسة، ثم قام جيش الاحتلال بسرقة محتويات المدرسة وهدمهما، وهذا كان شيء مؤلم فمدرسة التحدي 5 مدرسة أطفال، لا تشكل أي خطر على الاحتلال، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتعلم، وسنبقى صامدين على أرضنا ومتمسكين بحقوقنا".
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
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© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة "جب الذيب" شرق بيت لحم
وتضم المدرسة نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع، وأشار حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـ"سبوتنيك" إلى أن: "أنَّ عناصر قوات الاحتلال جاؤوا مثل اللصوص متخفين، وقد سرقوا كل محتويات المدرسة، لكننا سنعيد بناءها مرة أخرى، وستستمر العملية التعليمية رغم استهداف الاحتلال للتعليم في فلسطين".
ويذكر أنَّ الجيش الإسرائيلي قام في عام 2017 بهدم مدرسة التحدي 5 لأول مرة، ثم أعيد بناؤها في نفس العام، ومع هدمها اليوم سيحرم أكثر من 60 طالباً في المرحلة الابتدائية من حقهم التعليم.