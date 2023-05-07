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https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-العراقية-وزراء-الخارجية-العرب-وافقوا-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076752900.html
الخارجية العراقية: وزراء الخارجية العرب وافقوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
الخارجية العراقية: وزراء الخارجية العرب وافقوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم المنعقد بالقاهرة اليوم على عودة سوريا لمقعدها في... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T11:35+0000
2023-05-07T11:35+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الصحاف قوله إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".وأضاف أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".وكانت مصادر لوكالة "سبوتنيك" قد أفادت في وقت سابق بأن مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية مطروح على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد.وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب المغلق، قد انطلق صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يبحث مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية واستئناف مشاركتها في جميع اللجان.ويشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، قد صرح، أمس السبت، بأن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قد يتم اتخاذه يوم الأحد، في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/استمرار-المشاورات-بين-وزراء-الخارجية-العرب-والأغلبية-تؤيد-عودة-سوريا-1076750803.html
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العالم العربي
العالم العربي

الخارجية العراقية: وزراء الخارجية العرب وافقوا على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

11:35 GMT 07.05.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / Arab League
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم المنعقد بالقاهرة اليوم على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، بعد غياب دام أكثر من 11 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الصحاف قوله إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".
مشاورات بين وزراء الخارجية العرب بشأن عودة سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
استمرار المشاورات بين وزراء الخارجية العرب والأغلبية تؤيد عودة سوريا
10:02 GMT
وكانت مصادر لوكالة "سبوتنيك" قد أفادت في وقت سابق بأن مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية مطروح على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد.
وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب المغلق، قد انطلق صباح اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي يبحث مشروع قرار بشأن عودة سوريا للجامعة العربية واستئناف مشاركتها في جميع اللجان.
ويشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، قد صرح، أمس السبت، بأن قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قد يتم اتخاذه يوم الأحد، في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية المنظمة.
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