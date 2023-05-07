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https://sputnikarabic.ae/20230507/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-ستواجه-أزمة-إذا-طبق-بايدن-تعديلا-لتجنب-التخلف-عن-السداد-1076763973.html
الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواجه أزمة إذا طبق بايدن تعديلا لتجنب التخلف عن السداد
الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواجه أزمة إذا طبق بايدن تعديلا لتجنب التخلف عن السداد
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب تجاوز التخلف عن موقف الكونجرس، لكن هذا سيؤدي إلى... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T15:00+0000
2023-05-07T15:00+0000
العالم
الخزانة الأمريكية
الدين
سداد ديون
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وقالت يلين لشبكة "ايه بى سى نيوز" ردا على سؤال عما اذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد، اليوم الأحد: "لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون أزمة دستورية".وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تظل ضمان قيام الكونغرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني.وينص القسم الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن ملاءة الدين العام للبلاد لا ينبغي أن يكون موضع شك. قد يسمح هذا القسم لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس.هذا وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو/ حزيران المقبل".وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إن "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة في 1 يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".وشدد على ضرورة أن "يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".
https://sputnikarabic.ae/20230502/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-واشنطن-مهددة-بالتخلف-عن-سداد-ديونها-اعتبارا-من-يونيو-المقبل-1076545889.html
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العالم, الخزانة الأمريكية, الدين, سداد ديون
العالم, الخزانة الأمريكية, الدين, سداد ديون

الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواجه أزمة إذا طبق بايدن تعديلا لتجنب التخلف عن السداد

15:00 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمكنه الاستفادة من تعديل دستوري لتجنب تجاوز التخلف عن موقف الكونجرس، لكن هذا سيؤدي إلى أزمة دستورية في البلاد.
وقالت يلين لشبكة "ايه بى سى نيوز" ردا على سؤال عما اذا كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد لتجنب التخلف عن السداد، اليوم الأحد: "لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون أزمة دستورية".
وشددت يلين على أن أولوية الحكومة تظل ضمان قيام الكونغرس "بعمله" من خلال رفع سقف الدين الوطني.

"ماذا لو فشل المؤتمر في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. وتلك التي أشرت إليها هي من بين هذه الخيارات السيئة".

جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو المقبل
2 مايو, 06:44 GMT
وينص القسم الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن ملاءة الدين العام للبلاد لا ينبغي أن يكون موضع شك. قد يسمح هذا القسم لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس.
هذا وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن "الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو/ حزيران المقبل".
وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إن "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة في 1 يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".
وشدد على ضرورة أن "يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها".
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