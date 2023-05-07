https://sputnikarabic.ae/20230507/تبون-يعلن-استرجاع-ممتلكات-منهوبة-بقيمة-22-مليار-دولار-1076750276.html
تبون يعلن استرجاع "ممتلكات منهوبة" بقيمة 22 مليار دولار
تبون يعلن استرجاع "ممتلكات منهوبة" بقيمة 22 مليار دولار
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن التحقيق في قضايا الفساد لا يزال قائما، مشيرا إلى استرجاع أموال و"ممتلكات منهوية" بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:49+0000
2023-05-07T09:49+0000
2023-05-07T09:49+0000
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وأوضح أن الأموال التي استرجعت شملت الداخل والخارج، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد.وقال تبون: "إن حصر تلك الأموال جاء بناء على تقارير وزارتي المالية والعدل وأن التحقيقات الحالية لا تشمل قضايا الفساد القديمة فقط وإنما تشمل قضايا جديدة أيضا".ولفت الرئيس الجزائري إلى أنه لم يتم كشف النقاب عن جميع القضايا التي يتم التحقيق فيها، لكنه أكد أن الدولة ماضية في استرجاع كل ما تم نهبه من أموال.ونوه عبد المجيد تبون إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية التي تعمل مع الجزائر في مسار التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد في الداخل والخارج.
https://sputnikarabic.ae/20230502/الجزائر-تأييد-الحكم-بسجن-السعيد-بوتفليقة-ومن-معه-في-قضايا-فساد-1076574410.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, عبد المجيد تبون, الأخبار
تبون يعلن استرجاع "ممتلكات منهوبة" بقيمة 22 مليار دولار
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن التحقيق في قضايا الفساد لا يزال قائما، مشيرا إلى استرجاع أموال و"ممتلكات منهوية" بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار.
وأوضح أن الأموال التي استرجعت شملت الداخل والخارج، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد.
وقال تبون: "إن حصر تلك الأموال جاء بناء على تقارير وزارتي المالية والعدل وأن التحقيقات الحالية لا تشمل قضايا الفساد القديمة فقط وإنما تشمل قضايا جديدة أيضا".
ولفت الرئيس الجزائري
إلى أنه لم يتم كشف النقاب عن جميع القضايا التي يتم التحقيق فيها، لكنه أكد أن الدولة ماضية في استرجاع كل ما تم نهبه من أموال.
ونوه عبد المجيد تبون إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية التي تعمل مع الجزائر في مسار التحقيقات الجارية بشأن قضايا الفساد
في الداخل والخارج.