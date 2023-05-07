https://sputnikarabic.ae/20230507/جورج-وسوف-يتحدث-عن-قرار-اعتزاله-فيديو-1076761037.html
جورج وسوف يتحدث عن قرار اعتزاله... فيديو
جورج وسوف يتحدث عن قرار اعتزاله... فيديو
تطرق الفنان السوري جورج وسوف، إلى حقيقة اعتزاله عن الغناء، بعد وفاة نجله وديع الذي رحل عن عالمنا في شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:49+0000
2023-05-07T13:49+0000
2023-05-07T14:07+0000
مجتمع
منوعات
جورج وسوف
اعتزال
غناء
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وقال جورج وسوف خلال لقائه في برنامج "ذا انسيادر" بالعربي، على هامش حفله في أوبرا دبي قائلا "قرار الاعتزال مش بإيدي الله أعطاني صوت حتى أسعد الجمهور وهي رسالة كتبها عليا ولازم أكملها".وأضاف "هعتزل لو مش قادر على الغناء، أو الناس مبقوش يقبلوني ولكن في النهاية الأمر بيد الله".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, جورج وسوف, اعتزال, غناء
منوعات, جورج وسوف, اعتزال, غناء
جورج وسوف يتحدث عن قرار اعتزاله... فيديو
13:49 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
تطرق الفنان السوري جورج وسوف، إلى حقيقة اعتزاله عن الغناء، بعد وفاة نجله وديع الذي رحل عن عالمنا في شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
وقال جورج وسوف خلال لقائه في برنامج "ذا انسيادر" بالعربي، على هامش حفله في أوبرا دبي قائلا "قرار الاعتزال مش بإيدي الله أعطاني صوت حتى أسعد الجمهور وهي رسالة كتبها عليا ولازم أكملها".
وأضاف "هعتزل لو مش قادر على الغناء، أو الناس مبقوش يقبلوني ولكن في النهاية الأمر بيد الله".