https://sputnikarabic.ae/20230507/سامح-شكري-جميع-مراحل-الأزمة-السورية-تثبت-أن-حلها-ليس-عسكريا-1076752524.html
سامح شكري: جميع مراحل الأزمة السورية تثبت أن حلها ليس عسكريا
سامح شكري: جميع مراحل الأزمة السورية تثبت أن حلها ليس عسكريا
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكريا والسبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T11:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحاته خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية لبحث الأزمة السورية.وقال الوزير المصري: "أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكريا لها وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع".وأضاف "إننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التواصل الوطني بين الأشقاء السوريين".ونوه شكري إلى أنه "لا شك أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمان في الأول من مايو (أيار) هو تطور إيجابي وخطوة مهمة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي-العربي لحل الأزمة السورية".يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لوكالة "سبوتنيك"، أن المشاورات بين وزراء الخارجية العرب بشأن عودة سوريا للجامعة العربية مستمرة، والأغلبية تؤيد عودتها.
https://sputnikarabic.ae/20230507/مشروع-قرار-بشأن-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-على-طاولة-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-1076747301.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
سامح شكري: جميع مراحل الأزمة السورية تثبت أن حلها ليس عسكريا
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن حل الأزمة السورية لن يكون عسكريا والسبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحاته خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب
بجامعة الدول العربية لبحث الأزمة السورية.
وقال الوزير المصري: "أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكريا لها وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع".
وأضاف "إننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التواصل الوطني بين الأشقاء السوريين".
ونوه شكري إلى أنه "لا شك أن انضمام الجمهورية العربية السورية
إلى البيان الختامي لاجتماع عمان في الأول من مايو (أيار) هو تطور إيجابي وخطوة مهمة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي-العربي لحل الأزمة السورية".
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لوكالة "سبوتنيك"، أن المشاورات بين وزراء الخارجية العرب بشأن عودة سوريا للجامعة العربية مستمرة، والأغلبية تؤيد عودتها.